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Jose Mourinho Eyüpspor maçında kaleyi ona emanet edecek

Jose Mourinho Eyüpspor maçında kaleyi ona emanet edecek

16:5118/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in sakatlığı sonrası Eyüpspor maçında kaleyi kimin koruyacağı merak konusu. Teknik direktör Jose Mourinho, sağlık ekibiyle yaptığı görüşmenin ardından kafasındaki ismi belirledi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak. Kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde Livakovic'in sakatlığı sonrası kaleyi kimin koruyacağı merak konusu.

Başakşehir maçında adalesinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen Hırvat eldivenin iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.


Eyüpspor maçı öncesi kale konusunda yaşanan sıkıntı Jose Mourinho'yu düşündürüyor.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN SON DURUMU NE, İYİLEŞTİ Mİ?

Portekizli çalıştırıcı, diz sakatlığı yaşayan İrfan Can Eğribayat'ın durumunu yakından takip etsede Eyüpspor maçında riske atmak istemiyor.

Fanatik'in haberine göre, Sarı-lacivertlilerde Livakovic'in sakatlanmasıyla birlikte Mourinho, Eyüpspor maçında kaleyi Ertuğrul Çetin'e teslim etmeye hazırlanıyor.


Samandıra'da hem kaleci antrenörü Sandro Zufic hem de teknik direktör Jose Mourinho, genç kaleciyle özel olarak ilgileniyor.


#Jose Mourinho
#İrfan Can Eğribayat
#Ertuğrul Çetin

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