Jose Mourinho forma şansı vermeyeceği oyuncuyu açıkladı: 'Onu oynatmayacağım'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Athletic Bilbao maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Mourinho, forma şansı vermeyeceği oyuncuyu açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe, evinde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:
"Samet o hatayı ilk yarıda yaptı. Takım ilk yarıda iyi oyun sergiledi. Samet de ilk yarıda iyi oynadı. "
"Samet’e yapılan tepki üzücü. O bizden birisi. Ben asla taraftarları eleştirmem. Taraftarlar bu kulübün temelidir. Hatayı Samet yapmadı. Hatayı biz, biz, biz yaptık"
"Oyuncularımdan mutluyum. Daha iyi oyuncular istemeyeceğim. Jayden’in elimde olmasını isterdim."
"Samet’i Başakşehir maçında oynatamam. Takımı ve atmosferi korumam lazım."
"Başakşehir’i iyi tanıyorum. Onların maçlarını bazen izliyorum."
"Bugün uyuyabilirsem yarın, uyuyamazsam analize başlayacağım"