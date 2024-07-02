Jose Mourinho Galatasaray’a meydan okudu: ‘Şampiyonluklar nisan ayında, mayıs ayında…’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampı değerlendirdi. Portekizli teknik adam kulüp televizyonuna çarpıcı ve önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Galatasaray’a yaptığı açıklamalarla meydan okudu. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampı değerlendiren Portekizli teknik adam, "Bizler için oyuncularımın her şeylerini verdiği bir kamp oldu. Kolay bir hafta geçmedi çünkü ilk hafta her zaman zordur. Günde iki idman yaptık.
Herkes de çalışmalarımıza çok odaklanmış bir şekilde elinden gelenin en iyisini yaptı. Biz orada antrenmanlarımıza odaklanmaya çalıştık, cumartesi günü oynadığımız maçtan ziyade. Kolay değil öyle bir hazırlık maçı oynamak.
Çünkü oyuncular maçtan önce zaten hafta boyunca yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı yorgundu ama benim oyuncularımı tanımam için iyi bir fırsattı. Aynı şekilde onların beni tanıması için de iyi bir fırsattı.
Çok fazla eksik oyuncumuz vardı ama bu benim için de her zaman bir fırsat oldu çünkü elimdeki genç oyuncuları görme fırsatı yakaladım. Aynı zamanda Kulübümüzün organizasyonunun seviyesini anlamam için de benim için güzel geçti diyebilirim.
Bir hafta boyunca hiçbir hata olmadı. Gerçekten her şey çok iyi ve organize bir şekilde ilerledi. Bu sebeple geçirmiş olduğumuz ilk haftadan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli kadroyla ilgili de konuşan Mourinho, şunları kaydetti:
"Tabii ki şu anda elimizde olan oyuncular farklı bir şey bizler için. Önümüzdeki hafta takımımıza katılacak oyunculardan sonra farklı bir durum olacak.
Avrupa Şampiyonası bittikten sonra durum bizler için farklı olacak. Şu anda çalıştığımız kadro içerisinde çok fazla genç oyuncu var. Muhtemelen birçoğu sezon hazırlıkları bittiğinde A Takımda olmayacaklar ama onlarla çalışıyor olmaktan, onları geleceğe hazırlıyor olmaktan dolayı mutluyum.
Tabii ki bu hazırlık döneminde Takımımızdan ayrılan oyuncular da olacak, millî takımlarında olan oyuncularımız da var. Onun dışında Szymanski, Tadic, Livakovic gibi izinli oyuncularımız var. Bu da yaklaşık 8-9 oyuncu ediyor. Bu kolay değil, neredeyse takımın %50'si.
Şu anda yaşamış olduğumuz zorluk Avrupa Şampiyonası. Bütün oyuncular elimde değil ama geçen seneden kalan kaliteli bir Takımımız var. Biz transfer döneminde de doğru şeyleri, pazardaki doğru anda ve akıllı bir şekilde yapmak istiyoruz. Duygusal olarak değil, akıllı bir şekilde hareket etmek istiyoruz."
"Basın için transfer dönemi 12 ay boyunca açıktır. Kulüpler için bu farklı ama basında 12 ay boyunca transfer dönemi devam eder.
Bu aslında insanlar için keyiflidir ama bir yandan da gerçekler vardır. Bazı takımlar şimdiden çok fazla transfer yaptılar ki bunun da lig için iyi olduğunu düşünüyorum. Ama umarım maaşları ödeyebilirler çünkü gerçekten çok yüksek maaşlar ödeniyor.
Buraya geldiğim birinci günden itibaren de bunu konuşuyoruz, ihtiyacımız olan profilleri biliyoruz. O yüzden biliyorum çok yakın bir zamanda ilk resmi maçımızı oynayacağız. Bu biraz üzerimizde baskı oluşturuyor ama sakin olmamız gerekiyor. Duygusal davranmamamız gerekiyor. Doğru oyuncuları doğru anlaşmalarla getirmemiz gerekiyor. Acele etmememiz gerekiyor.
Bizim zaten çok fazla, 6, 7, 8 oyuncu getirmemiz gibi bir durum yok. Önceliklerimizi biliyoruz. Farkındayım, insanların gözünde Çağlar zaten bir Fenerbahçe futbolcusu gibiydi ama aslında değildi. Kiralık olarak gelmişti. Dolayısıyla onu takımımıza tekrar kattık ve takımımıza iyi bir stoper kazandırdık.
Önümüzdeki haftalardan itibaren de tahmin ediyorum ki bizim yaklaşımımıza uyacak oyuncuları kadromuza katacağız. Hiçbir takım transfer döneminde şampiyon olmaz.
Şampiyonluklar nisan ayında, mayıs ayında kazanılır. Transfer sezonunda ancak transfer kupası kazanırsınız ki böyle bir kupa yok zaten.