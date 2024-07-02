Jose Mourinho Galatasaray’a meydan okudu: ‘Şampiyonluklar nisan ayında, mayıs ayında…’

Bu aslında insanlar için keyiflidir ama bir yandan da gerçekler vardır. Bazı takımlar şimdiden çok fazla transfer yaptılar ki bunun da lig için iyi olduğunu düşünüyorum. Ama umarım maaşları ödeyebilirler çünkü gerçekten çok yüksek maaşlar ödeniyor.



