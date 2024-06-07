Jose Mourinho golcüsünü buldu: Dünyaca ünlü yıldız geliyor

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda yıldız arayışlarını sürdürüyor. İlk olarak santrafor bölgesine transfer yapacak sarı-lacivertliler gözünü dünya devinde forma giyen yıldız golcüye çevirdi. Detaylar haberimizde.
Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe, dünya çapında ses getiren bir hamle yaparak Jose Mourinho’yu teknik direktörlük görevine getirdi.
Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle dünyaca ünlü çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından zaman kaybetmeden çalışmalarına başlayan Fenerbahçe gözünü dünyaca ünlü golcü oyuncuya dikti.
Fotomaç'ın İspanyol basınından derlediği haberde; Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho'nun Lewandowski'yi ikna etmeye çalıştığını yazdı.
Haberde; "Mourinho, Polonyalı oyuncuyu kendi projesine ikna etmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.
Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla 49 maça çıktı.
Polonyalı santrafor, 26 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.
Lewandowski'nin Barcelona ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
1.85 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.
2010 yılında Almanya'nın Borussia Dortmund kulübüne transfer olan Lewandowski, burada Jürgen Klopp yönetiminde kendini daha da geliştirdi.
Dortmund'da geçirdiği dört sezonda Bundesliga'da büyük başarılara imza attı ve takımının iki kez Bundesliga şampiyonu olmasında büyük rol oynadı.
Dortmund formasıyla gösterdiği üstün performans ve attığı gollerle Avrupa'nın en önemli forvetlerinden biri haline gelen Lewandowski, 2014 yılında kariyerinin en önemli adımlarından birini atarak Bayern Münih'e transfer oldu.
Robert Lewandowski, Bayern Münih'te geçirdiği yıllar boyunca hem bireysel hem de takım olarak büyük başarılara imza attı.
Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da sayısız gol attı ve birçok kez gol kralı oldu.
Lewandowski, 2019-2020 sezonunda Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak kariyerinin zirvesine ulaştı.
2022 yazında, Robert Lewandowski kariyerine yeni bir sayfa açarak İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona'da da gol atma yeteneklerini sergilemeye devam eden Lewandowski, La Liga'da ve Avrupa'da takımının başarısı için önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor.