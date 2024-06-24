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Spor

Jose Mourinho ilk antrenmanda ona hayran kaldı

20:35 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:56 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sezonun ilk antrenmanında başarılı futbolcuyu çok beğendi. Deneyimli çalıştırıcı, yıldız isim hakkında övgü dolu sözler kullandı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına Jose Mourinho yönetiminde Topuk Yaylası Tesisleri'nde start verdi.

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Sarı-lacivertlilerde EURO 2024'te forma giyen futbolcular dışında tam kadro çalışma gerçekleşti.

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Sezon bitiminde milli takım kamplarına giden Djiku ve Osayi-Samuel'in kampa Çarşamba günü dahil olacak.

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Antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Koordinasyon, top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla tamamladı.

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Teknik direktör Jose Mourinho gerçekleşen ilk idman sonrası yıldız oyuncuya hayran kaldı.

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Tecrübeli çalıştırıcı, Jayden Oosterwolde'nin fiziğini beğenirken oyuncunun formundan memnun kaldı.

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Mourinho, idman sonrası Oosterwolde ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı.

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"Fiziğini çok beğendim. Kesinlikle benimle daha iyi yere geleceksin. Bu sezon ayrılmak yok. Kadromda vazgeçilmez oyuncularımdan biri olacaksın" dediği öğrenildi.

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Adı büyük Premier Lig kulüpleriyle anılan Oosterwolde'nin geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

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23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Jayden Oosterwolde
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