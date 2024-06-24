Jose Mourinho ilk antrenmanda ona hayran kaldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sezonun ilk antrenmanında başarılı futbolcuyu çok beğendi. Deneyimli çalıştırıcı, yıldız isim hakkında övgü dolu sözler kullandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına Jose Mourinho yönetiminde Topuk Yaylası Tesisleri'nde start verdi.
Sarı-lacivertlilerde EURO 2024'te forma giyen futbolcular dışında tam kadro çalışma gerçekleşti.
Sezon bitiminde milli takım kamplarına giden Djiku ve Osayi-Samuel'in kampa Çarşamba günü dahil olacak.
Antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Koordinasyon, top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla tamamladı.
Teknik direktör Jose Mourinho gerçekleşen ilk idman sonrası yıldız oyuncuya hayran kaldı.
Tecrübeli çalıştırıcı, Jayden Oosterwolde'nin fiziğini beğenirken oyuncunun formundan memnun kaldı.
Mourinho, idman sonrası Oosterwolde ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı.
"Fiziğini çok beğendim. Kesinlikle benimle daha iyi yere geleceksin. Bu sezon ayrılmak yok. Kadromda vazgeçilmez oyuncularımdan biri olacaksın" dediği öğrenildi.
Adı büyük Premier Lig kulüpleriyle anılan Oosterwolde'nin geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.
23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.