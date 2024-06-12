Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun istediği oyunculara yoğunlaşmaya başladı. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, yıldız oyuncu için görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho rüzgarı esmeye devam ediyor.
Sarı lacivertli takımda yönetim, teknik direktör Mourinho'nun istediği oyunculara yönelik çalışmalar yapıyor.
Takıma 4 takviye isteyen Portekizli hoca, talep ettiği bölgeleri yönetime iletti.
Fenerbahçe'de öncelik forvet, kanat, 6 numara ve stopere verildi.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de resmi adımlar atılmaya başlandı.
Yeni sezon için kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında kanat da yer alan Fenerbahçe, İtalyan ekibi Juventus'un Sırp sol kanat oyuncusu Filip Kostic'i transfer etmek istiyor.
Juventus'un yeni teknik direktörü Thiago Motta, Kostic'e gelecek sezonki kadro planlamasında yer vermeyi düşünse de sarı-lacivertliler transferi gerçekleştirmek için elinden geleni yapmakta kararlı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Juventus ve oyuncunun temsilcisiyle görüştü.
Fenerbahçe Teknik Direktör Jose Mourinho da Kostic'i kadrosunda görmek istiyor.
Juventus, Kostic için 10 milyon Euro bonservis isterken, İtalyan ekibinin sportif direktörü Cristiano Guintoli oyuncuyu satarak kadrosunu geliştirmek için kaynak oluşturmayı amaçlıyor.
Fenerbahçe, Juventus ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler ise 5 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği belirtildi.
31 yaşındaki oyuncunun, Juventus ise sözleşmesi 2026'da sona eriyor.
Kostic, geride kalan sezonda İtalyan ekibiyle 33 maça çıkarken takım arkadaşlarına 4asist yaptı.