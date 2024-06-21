Jose Mourinho şampiyonluk mimarını Fenerbahçe’ye istiyor

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Fenerbahçe’de yıldız golcü arayışı sürüyor. Jose Mourinho’nun ısrarla istediği golcü oyuncu futbol kariyerinde gittiği her takıma şampiyonluk kazandırmayı başardı. Fenerbahçe yönetimi oyuncunun transferi için kolları sıvadı. Detaylar haberimizde.
Jose Mourinho'nun da yeni sezon çalışmalarına başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'de transfer gündemi hız kazandı.
Sarı-lacivertliler, tüm kulvarlarda iddialı bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor.
Kanarya son günlerde Suudi Arabistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.
Fenerbahçe’nin listesinde yer alan Sadio Mane'nin ayrılığı için Al-Nassr, Senegalli yıldızın menajerini davet etmişti. Arabistan'dan sürpriz bir haber daha geldi.
Transfer döneminde Van Dijk, Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva gibi ses getirecek isimlere imza attırmak isteyen Al Nassr'ın, Talisca'yı da gözden çıkardığı öğrenildi.
Bu nedenle Sambacı'nın menajerinin de yeni sezonda kadroda düşünülmediğini bildirmek amacıyla davet edildiği kaydedildi.
Mane için yakında Suudi ekibiyle masaya oturmayı planlayan Fenerbahçe, bu gelişme sonrası Sambacı için de kolları sıvadı.
Jose Mourinho, Talisca'yı kadroda görmeyi çok istiyor.
Yönetimin, Al-Nassr'dan hem Mane'yi hem de Brezilyalı yıldızı isteyeceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin hedefi, bu ikilinin yanı sıra çok üst düzey bir forvete imza attırıp hücum hattını tamamlamak.
Bilindiği gibi 2014-15 sezonunda Jorge Jesus'un çalıştırdığı Benfica'da şampiyonluk sevinci yaşayan Talisca, Süper Lig'de ise Şenol Güneş'le aynı başarıyı yakalamıştı.
Brezilyalı yıldız 33 maçta 17 gol 6 asist yapmıştı.
Anderson Talisca