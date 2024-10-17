Jose Mourinho Samsunspor maçının 11'ini belirledi: Kadroda sürpriz isim

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde sarı lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho, kadroda revizyona gidecek.
Fenerbahçe, BAY geçtiği hafta ile birlikte 17 gün sonra Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşacak.
Sarı lacivertliler deplasmanda Samsunspor'un konuğu olacak.
Bu mücadele öncesinde sarı lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho, kadroda revizyona gidecek.
Fenerbahçe, Samsunpor maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti.
Uzun süredir oyuncuların milli takıma gitmeleri nedeniyle daha sessiz olan Samandıra, dünden itibaren normale dönmeye başladı.
Milli oyuncular, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Fanatik'in haberine göre; Jose Mourinho'nun 11'i şu şekilde olacak.
Livakovic, Osayi, Becao, Oosterwolde, Kostic, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.