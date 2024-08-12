Jose Mourinho Süper Lig'de en beğendiği iki takımı açıkladı

Jose Mourinho: "Her şey hakkında çok söylenti var. Eğer bu tarz dedikodulara takılırsanız, başınız belada demektir. Gelişmek isteyen takımlar, bir şeyler başarmak isteyen takımlar kadrolarını geliştirmelidir ve en iyi oyuncularını kaybetmemelidir. Evet, ben Ferdi'nin kalmasını istiyorum. Ama bu benim üzerimde olan bir konu. Burada önemli olan, benim oyuncu hakkında ne düşündüğüm. Ferdi harika bir oyuncu, umarım takımda kalır."