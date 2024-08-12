Jose Mourinho Süper Lig'de en beğendiği iki takımı açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşması öncesinde dikkat çekici mesajlar verdi. Portekizli çalıştırıcı, Süper Lig'deki rakiplerinden Galatasaray'a çatarken ilk hafta maçları sonunda en çok beğendiği iki takımı da açıkladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşması öncesinde dikkat çekici mesajlar verdi. Portekizli çalıştırıcı, Süper Lig'deki rakiplerinden Galatasaray'a çatarken ilk hafta maçları sonunda en çok beğendiği iki takımı da açıkladı.
Jose Mourinho: "Çok iyi bildiğim bir şey var ki, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahanın içerisine dört metre girdiğinde kart görmeyebiliyor. Ama ben kart görmeden bir metre bile giremiyorum sahanın içerisine. Şunu da anladım, bir oyuncu bir oyuncunun suratına yumruk attığında kırmızı kart görmeyebiliyor. Bu tarz ufak detaylar gördüm."
Jose Mourinho: "Her şey hakkında çok söylenti var. Eğer bu tarz dedikodulara takılırsanız, başınız belada demektir. Gelişmek isteyen takımlar, bir şeyler başarmak isteyen takımlar kadrolarını geliştirmelidir ve en iyi oyuncularını kaybetmemelidir. Evet, ben Ferdi'nin kalmasını istiyorum. Ama bu benim üzerimde olan bir konu. Burada önemli olan, benim oyuncu hakkında ne düşündüğüm. Ferdi harika bir oyuncu, umarım takımda kalır."
Jose Mourinho: "Türkiye Ligi'nde çok mücadeleci maçlar oluyor, bunu gördüm. Takımlar savunma yapmayı biliyor, rakibin tempoyu düşürmesini sağlayabiliyor. Sivasspor, Samsunspor bunlar iyi takımlar..."
Jose Mourinho: Eğer 7 gol atıyorsak 6 gol yemek benim için uygun. Yarın gol atamazsak eleniriz, bu nedenle gol için oynayacağız. Ya tamam ya devam maçı. Stat avantajı bizde olacak. Güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum."
Jose Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında Adana Demirspor'a karşı mücadele etti. Portekizli teknik adam maçın 15. dakikasında karşılaşmanın hakemleriyle gerginlik yaşadı ve sarı kart gördü.
Portekizli teknik adam maç boyunca hakem yönetimine tepki gösterdi ve saha kenarında oldukça agresif bir görüntü çizdi.