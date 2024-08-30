Jose Mourinho tercihini yaptı! İşte Fenerbahçe'nin Alanya maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasının açılış müsabakasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.
İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.
Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.
Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 8 kez İstanbul'da karşılaştı.
Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 4 kez kazanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.
Bu maçlarda Fenerbahçe 17 gol sevinci yaşarken, kalesinde 7 gol gördü.
İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.
Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşamıştı.
Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yenmişti.
Bu mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho, kadro tercihini yaptı.
İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı muhtemel 11'i:
Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.