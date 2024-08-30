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Spor

Jose Mourinho tercihini yaptı! İşte Fenerbahçe'nin Alanya maçı 11'i

12:23 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 13:21 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasının açılış müsabakasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte ayrıntılar...

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.










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İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.










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Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.










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Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 8 kez İstanbul'da karşılaştı.








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Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 4 kez kazanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.







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Bu maçlarda Fenerbahçe 17 gol sevinci yaşarken, kalesinde 7 gol gördü.






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İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.





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Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşamıştı.






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Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yenmişti.





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Bu mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho, kadro tercihini yaptı.


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İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı muhtemel 11'i:


Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.





#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Alanyaspor
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