Jose Mourinho yıldız oyuncunun sezonu kapattığını açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir maçında sakatlanan yıldız oyuncunun sezonu kapattığını açıkladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 16. haftasında Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Galibiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mourinho'nun açıklamaları şöyle:
"Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef. 10'a 10 olduktan sonra Tadic sağ bek, Müldür stoper oynadı. Takımdan iyi oyun beklemedik. Çok fazla baskı, gerginlik ve üzüntü içeren bir maçtı. En önemlisi galip gelmekti. Bu galibiyeti çok iyi bir arkadaşıma, Samet Akaydin'e armağan ediyorum."