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Spor

Jose Mourinho’dan Adana Demirspor maçı öncesi taraftarı kızdıran karar

16:31 - 10/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:48 - 10/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında bu akşam Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. Jose Mourinho’nun bu maçta yeni transferlere şans vermesi beklenirken maç öncesi verdiği sürpriz karar taraftarı çileden çıkardı. Detaylar haberimizde.

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Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı öncesi sarı-lacivertlilerin muhtemel kadrosu belli oldu.

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Jose Mourinho’nun maç öncesinde verdiği karar taraftarı kızdırdı.


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Fenerbahçeli taraftarlar ile Krunic arasındaki bağlar tamamen koptu.


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Gösterdiği kötü performansların ardından takımda istenmeyen Krunic'in Mourinho tarafından tercih edilmesi tartışma yarattı.


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Fred'in sakatlığı sonrası orta sahaya geçen Krunic, bekleneni verememiş ve taraftarlar tarafından eleştirilmişti. 

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Jose Mourinho, eleştirilere rağmen Adana Demirspor maçında yine Krunic'e şans verecek.


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Fenerbahçeli taraftarlar Krunic yerine yeni bir transfer istiyor.


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Yeni sezonda şampiyonluk yolunda en ufak bir hata bile istemeyen sarı-lacivertli taraftarlar başkan Ali Koç'a bu konuda yoğun baskı uyguluyor.


#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Adana Demirspor
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