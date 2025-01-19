Jose Mourinho'dan beklenmeyen çıkış: Hoca olmaya çalışıyorum burada

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 20. haftasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ederek puan farkını 6'ya indirdi. Galibiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun öne çıkan açıklamaları...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 20. haftasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti ve zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
Galibiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'İlk yarıda iki fırsatımız vardı'
"Kazandık. Kırmızı kart ve sayılmayan gollerle ilgili konuşmak istemiyorum. Her şeylerini ortaya koydular, onlar da iyi dayandı. İlk yarıda iki fırsatımız vardı. Değerlendiremedik."
'Dusan Tadic anahtar oyuncu oldu'
"İkinci yarı oyun ritmimizi artırdık. Dusan Tadic anahtar oyuncu oldu. Bizlere renk kattı gösterdiği performansla. Galibiyeti hak ettik."
'Altı aydır hoca olmaya çalışıyorum burada'
"Levent ve Mert Müldür gayet iyi oynadılar. Futbolu öğreniyor olmak burada, benim için ayrıcalık. Altı aydır hoca olmaya çalışıyorum burada, bunun için minnettarım."
'Onlar da kazanmamaları gereken puanları kazandılar'
"Onların puan olarak önüne geçmeyi düşünüyorum. Açıkçası, bunu şöyle belirtiyorum; bizler çok fazla puan kaybı yaşadık. Kaybetmemiz gereken puanlar kaybettik. Onlar da kazanmamaları gereken puanları kazandılar. Puan olarak kendimizi onların önünde görüyorum."
'Daha önce Kadıköy'de ıslıklandı'
"Oyuncu değişikliği yaptım, sahaya genç oyuncu koydum, daha önce Kadıköy'de ıslıklandı. Yaptığı asistlerle beraber galibiyeti elde ettik."