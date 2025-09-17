Jose Mourinho'dan çarpıcı açıklama: Benfica'ya 'hayır' diyen...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı Benfica ile anılan teknik direktör Jose Mourinho, şehre geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, burada çarpıcı bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'de Benfica karşısında elenilmesi sonrası görevine son verilen Jose Mourinho, Benfica'ya imza atmak üzere Portekiz'e geldi.
Görevine son verilen Bruno Lage'ın yerine düşünülen Mourinho, şehre gelir gelmez çarpıcı bir açıklama yaptı.
Portekizli teknik adam, "Benfica'ya hayır diyen teknik direktör kim bilmiyorum ama ben değilim." dedi.
Benfica'da sportif direktörlük görevini Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco sürdürüyor.