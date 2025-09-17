Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jose Mourinho'dan çarpıcı açıklama: Benfica'ya 'hayır' diyen...

Jose Mourinho'dan çarpıcı açıklama: Benfica'ya 'hayır' diyen...

20:5517/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı Benfica ile anılan teknik direktör Jose Mourinho, şehre geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, burada çarpıcı bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de Benfica karşısında elenilmesi sonrası görevine son verilen Jose Mourinho, Benfica'ya imza atmak üzere Portekiz'e geldi. 

Görevine son verilen Bruno Lage'ın yerine düşünülen Mourinho, şehre gelir gelmez çarpıcı bir açıklama yaptı.

Portekizli teknik adam, "Benfica'ya hayır diyen teknik direktör kim bilmiyorum ama ben değilim." dedi.

Benfica'da sportif direktörlük görevini Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco sürdürüyor. 

#Jose Mourinho
#Benfica
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs başvuruları açıklaması için gözler GSB’de