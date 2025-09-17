Jose Mourinho'dan çarpıcı açıklama: Benfica'ya 'hayır' diyen...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı Benfica ile anılan teknik direktör Jose Mourinho, şehre geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, burada çarpıcı bir açıklama yaptı.

1 /4 Fenerbahçe'de Benfica karşısında elenilmesi sonrası görevine son verilen Jose Mourinho, Benfica'ya imza atmak üzere Portekiz'e geldi.

2 /4 Görevine son verilen Bruno Lage'ın yerine düşünülen Mourinho, şehre gelir gelmez çarpıcı bir açıklama yaptı.

3 /4 Portekizli teknik adam, "Benfica'ya hayır diyen teknik direktör kim bilmiyorum ama ben değilim." dedi.