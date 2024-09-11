Jose Mourinho'dan çarpıcı Osimhen yorumu

"Roma-Napoli maçında onunla bir konuşma yaptım ve ona 'Bak. Sen en iyi 2 Afrikalı oyuncudan birisin. Sen ve Salah. Geçmişte Drogba, Eto'o, Weah vardı. Böyle davranamazsın' dedim. Kendini yere çok atıyor. Onunla problemim bu."















