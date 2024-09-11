Jose Mourinho'dan çarpıcı Osimhen yorumu

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, verdiği röportajda Galatasaray'ın yeni transferi Nijeryalı golcü Victor Osimhen hakkında olay ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, verdiği röportajda Galatasaray ve sarı-kırmızılı takımın yeni transferi hakkında çarpıcı sözler sarf etti.
Portekizli teknik adamın HT Spor'da yaptığı açıklamalar şöyle:
"Osimhen, harika bir oyuncu. Galatasaray, kesinlikle harika bir oyuncu aldı. Onunla bir sorunum yoktu aslında ama ona karşı her oynadığımda davranış biçimini beğenmiyorum."
"Roma-Napoli maçında onunla bir konuşma yaptım ve ona 'Bak. Sen en iyi 2 Afrikalı oyuncudan birisin. Sen ve Salah. Geçmişte Drogba, Eto'o, Weah vardı. Böyle davranamazsın' dedim. Kendini yere çok atıyor. Onunla problemim bu."
Galatasaray'la ilgili de konuşan Mourinho, şu ifadeleri kullandı:
"Bence Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var. Bence öyle. Benim doğama aykırı bir şey. Bence kurallar herkes için aynıdır."
"Kim olursa olsun. Aynı şekilde davranmaları gerekiyor. Galatasaray'ın ligdeki maçlarına baktığım zaman bir fark var."