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Spor

Jose Mourinho'dan çarpıcı Osimhen yorumu

09:38 - 11/09/2024 Wednesday
Güncelleme: 09:59 - 11/09/2024 Wednesday
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, verdiği röportajda Galatasaray'ın yeni transferi Nijeryalı golcü Victor Osimhen hakkında olay ifadeler kullandı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, verdiği röportajda Galatasaray ve sarı-kırmızılı takımın yeni transferi hakkında çarpıcı sözler sarf etti.







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Portekizli teknik adamın HT Spor'da yaptığı açıklamalar şöyle:




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"Osimhen, harika bir oyuncu. Galatasaray, kesinlikle harika bir oyuncu aldı. Onunla bir sorunum yoktu aslında ama ona karşı her oynadığımda davranış biçimini beğenmiyorum."





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"Roma-Napoli maçında onunla bir konuşma yaptım ve ona 'Bak. Sen en iyi 2 Afrikalı oyuncudan birisin. Sen ve Salah. Geçmişte Drogba, Eto'o, Weah vardı. Böyle davranamazsın' dedim. Kendini yere çok atıyor. Onunla problemim bu."





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Galatasaray'la ilgili de konuşan Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

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"Bence Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var. Bence öyle. Benim doğama aykırı bir şey. Bence kurallar herkes için aynıdır."



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"Kim olursa olsun. Aynı şekilde davranmaları gerekiyor. Galatasaray'ın ligdeki maçlarına baktığım zaman bir fark var."



#Jose Mourinho
#Victor Osimhen
#Fenerbahçe
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