Jose Mourinho'dan çarpıcı sakatlık açıklaması: Geçen seneyi işaret etti

'Sakatlıklarla ilgili ağlamıyoruz'

"Eleştirecek bir şeyler bulurlar ama ben bunu umursamıyorum. Benim umursadığım şey, oyuncularla olan ilişkim ve en iyi sonuçları almak. Sakatlıklarla ilgili ağlamıyoruz, biri düşerse başka birisi ayağa kalkacaktır. Bugün iki sakatlık daha verdik ama bizler savaşmaya ve birlik olmaya devam edeceğiz."