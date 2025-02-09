Jose Mourinho'dan çarpıcı sakatlık açıklaması: Geçen seneyi işaret etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, son haftalarda yaşanan sık sakatlıklar için bakın ne dedi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 23. haftasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Galibiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından basın toplantısında soruları yanıtladı.
'Sakatlıklarla ilgili ağlamıyoruz'
"Eleştirecek bir şeyler bulurlar ama ben bunu umursamıyorum. Benim umursadığım şey, oyuncularla olan ilişkim ve en iyi sonuçları almak. Sakatlıklarla ilgili ağlamıyoruz, biri düşerse başka birisi ayağa kalkacaktır. Bugün iki sakatlık daha verdik ama bizler savaşmaya ve birlik olmaya devam edeceğiz."
'Sebebini anlamaya çalışıyoruz'
"Geçen sezon bu döneme kadar 26 kas sakatlığı olmuştu, bu sezon ise 12 tane... Büyük bir farkla iyi anlamda öndeyiz. Bunun sebebini anlamaya çalışıyoruz. Çağlar Söyüncü ve İsmail yüksek olmayacak önümüzdeki maç ama oynayacak isimler var."