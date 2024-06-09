Jose Mourinho'dan çarpıcı sözler: Kimse bana bunu söylemedi

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü Jose Mourinho'yu takımın başına getirmişti. Portekizli teknik adam ülkesinde verdiği bir röportajda, çarpıcı ifadeler kullandı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, ülkesi Portekiz'de bir röportaj verdi. Dünyaca ünlü çalıştırıcı çarpıcı açıklamalar yaptı.
İşte Hürriyet'in derlediği habere göre Jose Mourinho'nun dikkat çeken o açıklamaları:
Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmemi sağlayan şey, kazanmak için antrenman yapmayı, kazanmak için oynamayı özlememdi.
Avrupa kupalarında başardıklarımız biraz alışılmışın dışındaydı ama İtalya içinde rekabet edecek durumda değildik.
Avrupa seviyesinde Fenerbahçe'nin de zorlukları olacaktır.
Türkiye'de tarihsel olarak Beşiktaş, Galatasaray, bazen Trabzonspor ve biz şampiyonluk için mücadele etmişiz. Yine şampiyonluk için oynayacağız.
Bu da beni motive eden bir şey. Roma'da bu yoktu, Tottenham'da yoktu. Puan kaybetmemeyi ve her zaman kazanmak için oynamayı özlüyorum.
Şampiyonlar Ligi'ne girişimiz biraz karmaşık olacak. Üç play-off var ve üç play-off'un yanı sıra sekiz oyuncum da EURO 2024'te oynayacak.
22 Temmuz'da bir play-off var ve oyuncularımın bir an evvel EURO 2024'ten elenmelerini istiyorum.
Çünkü ilk turu Partizan ya da Lugano'ya karşı oynamak zorunda kalabiliriz ki bu hiç de kolay değil, hele ki bu sekiz oyuncu olmadan...
Jose Mourinho'ya röportajda, Fenerbahçe'nin transfer bütçesinin 62 milyon Euro olup olmadığı soruldu.
Portekizli teknik adam bu soru üzerine ise şunları söyledi:
"Transfer için 62 milyon mu? Kimse bana bunu söylemedi. Ortada henüz bir bütçe yok."