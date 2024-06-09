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Spor

Jose Mourinho'dan çarpıcı sözler: Kimse bana bunu söylemedi

14:11 - 9/06/2024 Pazar
Güncelleme: 14:24 - 9/06/2024 Pazar
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü Jose Mourinho'yu takımın başına getirmişti. Portekizli teknik adam ülkesinde verdiği bir röportajda, çarpıcı ifadeler kullandı.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, ülkesi Portekiz'de bir röportaj verdi. Dünyaca ünlü çalıştırıcı çarpıcı açıklamalar yaptı.

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İşte Hürriyet'in derlediği habere göre Jose Mourinho'nun dikkat çeken o açıklamaları:

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Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmemi sağlayan şey, kazanmak için antrenman yapmayı, kazanmak için oynamayı özlememdi.

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Avrupa kupalarında başardıklarımız biraz alışılmışın dışındaydı ama İtalya içinde rekabet edecek durumda değildik.

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Avrupa seviyesinde Fenerbahçe'nin de zorlukları olacaktır.

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Türkiye'de tarihsel olarak Beşiktaş, Galatasaray, bazen Trabzonspor ve biz şampiyonluk için mücadele etmişiz. Yine şampiyonluk için oynayacağız.

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Bu da beni motive eden bir şey. Roma'da bu yoktu, Tottenham'da yoktu. Puan kaybetmemeyi ve her zaman kazanmak için oynamayı özlüyorum.

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Şampiyonlar Ligi'ne girişimiz biraz karmaşık olacak. Üç play-off var ve üç play-off'un yanı sıra sekiz oyuncum da EURO 2024'te oynayacak.

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22 Temmuz'da bir play-off var ve oyuncularımın bir an evvel EURO 2024'ten elenmelerini istiyorum.

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Çünkü ilk turu Partizan ya da Lugano'ya karşı oynamak zorunda kalabiliriz ki bu hiç de kolay değil, hele ki bu sekiz oyuncu olmadan...

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Jose Mourinho'ya röportajda, Fenerbahçe'nin transfer bütçesinin 62 milyon Euro olup olmadığı soruldu.

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Portekizli teknik adam bu soru üzerine ise şunları söyledi:


"Transfer için 62 milyon mu? Kimse bana bunu söylemedi. Ortada henüz bir bütçe yok."

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Transfer
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