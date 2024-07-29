Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli taraftarlara çağrı: 'Yarın görmek istiyorum!'

"Çözüm çalışmak, başka yapılabilecek bir şey yok. Video analizler ve klipler yapıp oyunculara gösteriyoruz. Şu ana kadar toplam 35 idman yaptık ama bu sayı Dzeko, Becao, Levent gibi isimler için geçerli. Mesela Çağlar 15, İsmail 5, Bright 12 idmana mı katıldı? Bütün takım olarak iyi hazırlanıyoruz ama ilk resmi maçını Temmuz ayının ortasında oynayacak bir takım için şartlar zor. Takım ve ekibim çok iyi çalışıyor."



