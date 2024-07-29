Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli taraftarlara çağrı: 'Yarın görmek istiyorum!'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile futbolculardan Bright Osayi-Samuel, Lugano ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı. Mourinho, yarın oynanacak maç öncesi Fenerbahçeli taraftarlara çağrıda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Lugano, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman sonrası teknik direktör Jose Mourinho ile futbolculardan Bright Osayi-Samuel basın toplantısında soruları yanıtladı.
Mourinho'nun öne çıkan açıklamaları şöyle;
"Her maç, turnuva ve sezon yenidir. Geçmişte neler yaptığıma bakmıyorum. Avrupa'da 150 civarı maçım var ama ben yarınki maçı ilk maçım gibi görüyorum."
"Çözüm çalışmak, başka yapılabilecek bir şey yok. Video analizler ve klipler yapıp oyunculara gösteriyoruz. Şu ana kadar toplam 35 idman yaptık ama bu sayı Dzeko, Becao, Levent gibi isimler için geçerli. Mesela Çağlar 15, İsmail 5, Bright 12 idmana mı katıldı? Bütün takım olarak iyi hazırlanıyoruz ama ilk resmi maçını Temmuz ayının ortasında oynayacak bir takım için şartlar zor. Takım ve ekibim çok iyi çalışıyor."
"İlk maçta önlem amaçlı değil sakat olduğu için oynamamıştı. İdmanda bir darbe almıştı ve bileği iyi durumda değildi. Şu anda da en iyi durumda değildi. Arabistan'da idman yapmıyordu, tatilden aramıza katıldı. Hala sezon öncesi antrenmanlarını yapıyor. En-Nesyri de tatilden geldi aramıza. Maximin 90 dakika oynayabilecek bir durumda değil ama forma giyebilir."
"Kulübün transfer döneminde yaptıklarından çok mutluyum. Gerek başkanımız, gerek sportif direktörümüz, gerek Acun... Bazı transferler gecikti diye söylenebilirdim çünkü benim için zor oldu bu durum ama söylenemem, çünkü işin doğası bu. Tabii ki aramıza yeni bir oyuncu katılırsa sevinirim ama katılmazsa da ben elimizdeki oyunculardan memnunum."
"Benim üzüldüğüm konu göndermek zorunda olduğumuz oyuncular. Gerçekten herkesi çok seviyorum ve çok çalıştılar. Takımda 29 oyuncu artı kaleciler olması imkansız. Daha dar, takımda herkesin kendini birinci veya ikinci opsiyon olarak görmesini istiyorum. Umut Nayir ayrıldı, harika bir karakter gerçekten. Ona en iyisini diliyorum."
"Kariyerimde 6 eleme maçı mı oynamışım? Bunu bilmiyordum. Ben hep grup aşamalarında olduğumu hatırlıyorum."
"Fenerbahçe taraftarlarının Avrupa'da özel bir atmosfer yarattığını duymuştum. Yarın bu doğru mu, değil mi görmek istiyorum."
Osayi-Samuel ise şöyle konuştu;
"Takımdaki herkesin arası çok iyi. Djiku ve Jayden en yakın arkadaşlarımdan ikisi. Gerçekten yakınız ve bu yakınlığı sahaya yansıtıp fark yaratmak istiyoruz."
"Benim için çok fark etmeyecek. Benim işim hem defans hem de atak yapmak. Jesus zamanında zaten o sistemde oynamıştım. Yeni bir hocamız var ve ondan yeni şeyler öğreniyorum."
"Mourinho korkutucu ama aynı zamanda hoş bir isim. Onunla çalışmak büyük bir onur. Oyuncuların geçmişini öğrenmek istiyor ve oyunculara öz güven aşılıyor. Bu sezon ondan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum."