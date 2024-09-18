Jose Mourinho'dan Galatasaray derbisi için forvet kararı

Fenerbahçe'de, ligin 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, forvet hattı için flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, oyun sisteminin temelini oluşturan takım savunmasını oturtsa da forvet hattında beklenen etki henüz görünmedi.
2 golle ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunan sarı-lacivertliler, defansta iyi bir performans sergilerken, birçok maçta rakiplerinin tehlikeli pozisyon üretmesini engelledi.
Fenerbahçe ligde iç sahada en iyi xGA (Yediği Gol Beklentisi) istatistiğine sahip takım durumunda. Rakipler Fenerbahçe karşısında Ülker Stadı'nda yalnızca 0.53 gol beklentisi üretebildi.
Ligin en iyi takım savunmasını yapan Fenerbahçe, hücum hatttında ise aynı etkiyi gösteremedi. Sarı-lacivertli takım, bu alanda cumartesi günü sahasında karşılaşacağı ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kaldı.
Savunması ile öne çıkan Fenerbahçe'nin hücum hattında derbide performansıyla övgü toplayan Becao da forma bekliyor.
Teknik direktör Jose Mourinho stoperde Çağlar'dan vazgeçmezken, yanında Becao-Djiku arasında tercih yapacak.
Son Kasımpaşa maçında ilk onbirde forma giyen En-Nesyri, formsuz görüntüsü nedeniyle Galatasaray karşısında yedek soyunacak.
Milli oyuncu Cenk Tosun da maça kulübede başlayacak tecrübeli futbolcu, maçın durumuna göre Portekizli çalıştırıcıdan şans bekleyecek.
Sezona iyi bir giriş yapan ve Kasımpaşa maçında dinlendirilen Edin Dzeko, Mourinho'nun bu maçtaki tek kozu olacak.
Süper Lig'de geride kalan haftalarda 336 dakika süre alan ve 4 gol ve lasistlik performans sergileyen Dzeko, 67.5 dakikada bir gol katkısıyla en verimli golcü olarak dikkat çekiyor.
Galatasaray'a karşı sarı-lacivertli formayla ilk golünü atmak isteyen Dzeko, derbide skor üreten oyuncular arasında yer almayı hedefliyor.