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Spor

Jose Mourinho'dan Galatasaray derbisi için forvet kararı

10:27 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:19 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Fenerbahçe'de, ligin 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, forvet hattı için flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, oyun sisteminin temelini oluşturan takım savunmasını oturtsa da forvet hattında beklenen etki henüz görünmedi.

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2 golle ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunan sarı-lacivertliler, defansta iyi bir performans sergilerken, birçok maçta rakiplerinin tehlikeli pozisyon üretmesini engelledi.


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Fenerbahçe ligde iç sahada en iyi xGA (Yediği Gol Beklentisi) istatistiğine sahip takım durumunda. Rakipler Fenerbahçe karşısında Ülker Stadı'nda yalnızca 0.53 gol beklentisi üretebildi.

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Ligin en iyi takım savunmasını yapan Fenerbahçe, hücum hatttında ise aynı etkiyi gösteremedi. Sarı-lacivertli takım, bu alanda cumartesi günü sahasında karşılaşacağı ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kaldı.

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Savunması ile öne çıkan Fenerbahçe'nin hücum hattında derbide performansıyla övgü toplayan Becao da forma bekliyor.

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Teknik direktör Jose Mourinho stoperde Çağlar'dan vazgeçmezken, yanında Becao-Djiku arasında tercih yapacak.


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Son Kasımpaşa maçında ilk onbirde forma giyen En-Nesyri, formsuz görüntüsü nedeniyle Galatasaray karşısında yedek soyunacak.


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Milli oyuncu Cenk Tosun da maça kulübede başlayacak tecrübeli futbolcu, maçın durumuna göre Portekizli çalıştırıcıdan şans bekleyecek.

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Sezona iyi bir giriş yapan ve Kasımpaşa maçında dinlendirilen Edin Dzeko, Mourinho'nun bu maçtaki tek kozu olacak.



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Süper Lig'de geride kalan haftalarda 336 dakika süre alan ve 4 gol ve lasistlik performans sergileyen Dzeko, 67.5 dakikada bir gol katkısıyla en verimli golcü olarak dikkat çekiyor.



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Galatasaray'a karşı sarı-lacivertli formayla ilk golünü atmak isteyen Dzeko, derbide skor üreten oyuncular arasında yer almayı hedefliyor.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Edin Dzeko
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