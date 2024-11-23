Jose Mourinho'dan Galatasaraylı yönetici Metin Öztürk'e yanıt

"Gene bugün Kayseri’de bir maç oynanıyor, maç devam ediyor. Skoru da beni ilgilendirmiyor. Bir penaltı var, akıllara ziyan. Hakem hata yapabilir bu çok normal ama bir dön VAR’a git. Kostic adamın ayağına basıyor, 4. dakika. Bu herkesin ayarını bozuyor. Bari VAR’a git."