Jose Mourinho'dan Galatasaraylı yönetici Metin Öztürk'e yanıt

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün cümlelerine yanıt verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Jose Mourinho, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün cümlelerine yanıt verdi.
Öztürk, sarı kırmızılı takımın Bodrum FK ile oynayacağı maç öncesinde şu cümleleri kullanmıştı:
"Son haftalarda inanamayacağımız şeyler oluyor. İkinci sıradaki rakibimizin maçın bitmesini beklemeden konuşmak istiyorum. Çünkü artık herkes skora göre konuşmak standart hale geldi. 3 gün önce spor televizyon kanalında, ikinci sıradaki bir rakibimizin yönetim kurulu üyeleri, al takke, ver külah bir şeyler yapıyordu. Bu bizi şaşırtmadı."
"Mourinho’nun bizim Türklüğümüzü aşağılamak dahi yapmadığı kalmadı. Bir tane Mourinho’ya laf yok, Okan hocaya hemen laf yetiştirildi. İkinci sıradaki rakibimizin yönetim kurulu üyelerinin çıktığı kanala çıktı, gene geldi bizi suçladı."
"Gene bugün Kayseri’de bir maç oynanıyor, maç devam ediyor. Skoru da beni ilgilendirmiyor. Bir penaltı var, akıllara ziyan. Hakem hata yapabilir bu çok normal ama bir dön VAR’a git. Kostic adamın ayağına basıyor, 4. dakika. Bu herkesin ayarını bozuyor. Bari VAR’a git."
Jose Mourinho'nun, Metin Öztürk'e yanıtı ise şu şekilde:
"Sayın Galatasaray yöneticisi mantıksız olduğunu düşünüyorsa, her hafta Galatasaray maçında mantıksız şeylerle karşılaşıyoruz."
"Mesela bir sonraki rakiplerinin 3 oyuncusu sarı kart sınırındayken 3'ü de sarı kart görüyor. Mantıksız olan çok başka şey var. En iyisi bu mantıksız şeyler hakkında konuşmamak."