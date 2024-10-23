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Jose Mourinho'dan gazeteciye çarpıcı cevap: 'O sene Avrupa şampiyonu oldu'

Jose Mourinho'dan gazeteciye çarpıcı cevap: 'O sene Avrupa şampiyonu oldu'

15:0223/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçı öncesi TRT Spor’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Portekizli teknik adamın bir soruya verdiği cevap dikkat çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçı öncesi yayıncı kuruluş TRT'ye konuştu.

"Manchester United'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye kaybetti. Bu kez bizi nasıl bir maç bekliyor?" sorusuna Mourinho, "Fenerbahçe de Manchester'da kaybetti.


O sene Manchester United, Avrupa şampiyonu oldu ve ben de teknik direktörüydüm." cevabını verdi.


Jose Mourinho, "O kaybettiğimiz maçta Moussa Sow harika bir gol atmıştı. O gol maçı kazandırmayı hak etmişti." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"Nasıl bir formasyonla yarın Oosterwolde'nin eksikliğini doldurmaya çalışacaksınız?" sorusuna Mourinho, "Gazeteleri okuyacağım, haberleri takip edeceğim.

İlk 11 için uzmanlardan tavsiyeler alacağım." sözleriyle cevap verdi.


#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Manchester United

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