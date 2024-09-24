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Jose Mourinho'dan kadroya neşter: İlk 11'e 5 sürpriz isim dahil oluyor

Jose Mourinho'dan kadroya neşter: İlk 11'e 5 sürpriz isim dahil oluyor

Haber Merkezi
09:5924/09/2024, الثلاثاء
G: 24/09/2024, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Galatasaray derbisi sonrasında Fenerbahçe'de kadroda değişiyor. Jose Mourinho, kadroya neşter vuracak ve 5 oyuncuyu değiştirecek.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Bu mücadele sonrasında sosyal medyada yönetime yönelik tepkiler vardı.

Ayrıca teknik direktör Jose Mourinho da eleştirilerin hedefindeydi.

Portekizli hoca Union Saint-Gilloise maçında kadroda revizyona gidecek.

İlk 11'e neşter vurmayı planlayan Mourinho, 5 değişiklik yapacak.

Fotomaç'ın haberine göre, uzun süredir yedekte bekleyen başta kaleci İrfan Can Eğribayat olmak üzere Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Cenk Tosun kadroda olacak.

Ayrıca yeni transferlerden Kostic'in de forma şansı iyice arttı.

Galatasaray yenilgisi sonrasında Mourinho'nun oyun planında da değişiklik yapması bekleniyor.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Galatasaray

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