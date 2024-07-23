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Spor

Jose Mourinho'dan Lugano maçı sonrası tepki: 'Anlam veremiyorum!'

23:50 - 23/07/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 23:56 - 23/07/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano galibiyeti sonrası basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Mourinho, maçın oynandığı stadyum hakkında UEFA'ya eleştiride bulundu. 61 yaşındaki çalıştırıcının öne çıkan açıklamalarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano'yu 4-3 mağlup etti.

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Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 45+1' (P), 46', 67. dakikada Edin Dzeko (3) ve 73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

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Bu sonucun ardından Jose Mourinho, Fenerbahçe başında çıktığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrılmış oldu.

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Karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho basın toplantısında soruları yanıtladı.

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"Maçtan önce mazeret sunmak istemedik ama sentetik bir sahada oynamak zordu, adapte olması zordu. Futbolcular top sürmekte zorlandı. Şampiyonlar Ligi seviyesinde böyle bir zeminde oynamak kabul edilemez."

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"Kulübün çıkardığı işten mutluyum. Buraya gelirken kimseden bir söz istemedim, sadece en iyisini yapmak istedim. Kulüp de bana bunu sundu. Kampa yetişemeyen oyuncularımız vardı. Başkanımıza, yönetimimize ve sportif direktörümüze emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum."

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 "Dün bununla ilgili konuşmak istemedim, mazeret olmasın, oyuncularım etkilenmesin istedim. Yüksek seviyede futbol oynamak istiyorsak, bu sentetik zemin bunu kaldırmıyor. Çünkü, topun sürülmesi, topun akması etkili faktörler oldu olumsuz anlamda. UEFA neden bu sentetik sahada futbol oynanmasına izin veriyor, anlamıyorum."

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"Lugano gibi iyi bir takımın da neden bu sahada oynadığını anlamıyorum. Güzel bir sonuç doğurmuyor bu. 7 gol vardı, insanlar golleri sever. Bu işin eğlenceli kısmı ama kalemizde 3 gol gördük. Bundan hoşlanmadım. Eğlenceli değildi. Duran toptan gol yedik, hoşuma gitmedi. İkinci golde topa kayarken rahat şut yedik. Üçüncü gol komplikeydi, fair-play'den yoksundu. Topun bize verilmesi gerekiyordu. Bu da etkiliydi. Bu sonuç bizi biraz motive etmiştir. Rövanş maçını evimizde oynayacağız. Taraftarımız stadyumu dolduracaktır. Sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımıza da ihtiyacımız var. Lugano'ya iyi bir hoşgeldin demek gerekiyor, bunu da taraftarımızla yapacağız"

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Lugano
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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