Jose Mourinho'dan maç öncesi dikkat çeken sözler! "Bir hafta öncesine kadar..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi flaş röportaja gelen teknik direktör Mourinho, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.
Kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, flaş röportajda konuştu.
Geçtiğimiz hafta derbide iyi oynadıklarını ifade eden Portekizli teknik adam, şunları söyledi:
"Her an farklı bir andır. Her kulüp ve kültür farklıdır. Uygulayabileceğiniz tek bir sihirli yöntem yok. İşler iyi giderken ayaklarınız her zaman yere basmalı. İşler kötü gittiğin de aklınızı kaybetmemenizi sağlamanız gerekiyor."
"Bir hafta öncesine kadar en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımdık. Beşiktaş maçında iyi oynamıştık ama kaybetmiştik. Futbol böyle bir şey. İnsanlar içinde bulunduğumuz duruma zor diyorsa bundan çıkmanın tek yöntemi sakin kalmamızdır. Bugünden başlayarak kazanmak zorundayız."
"Başakşehir'in içinde bulunduğu durum bizim tam tersimiz. Çok kötü sonuçlar aldıkları bir dönemdelerdi. Sonrasında 3 maç üst üste kazandılar ve harika bir takım oldular."
"Onları organize bir takım olarak görüyorum. Oyun felsefelerini değiştireceklerini düşünmüyorum. Beşiktaş maçında 4-5 net pozisyonu değerlendirememiştik."