Jose Mourinho'dan maç öncesi dikkat çeken sözler! "Bir hafta öncesine kadar..."

"Bir hafta öncesine kadar en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımdık. Beşiktaş maçında iyi oynamıştık ama kaybetmiştik. Futbol böyle bir şey. İnsanlar içinde bulunduğumuz duruma zor diyorsa bundan çıkmanın tek yöntemi sakin kalmamızdır. Bugünden başlayarak kazanmak zorundayız."