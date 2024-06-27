Jose Mourinho’dan Mert Hakan Yandaş’a dikkat çeken hitap

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Cumartesi günü oynanacak hazırlık maçının çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde Topuk Yaylası’nda süren antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Tecrübeli teknik adamın oyunculara hitap şekli ise dikkat çekti.

1 / 9 Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Jose Mourinho yönetiminde Topuk Yaylası'nda başladı.

2 / 9 Portekizli antrenmanda otoriter ve disiplinli tavırlarıyla göze çarparken futbolculara hitap şekli dikkat çekti.

3 / 9 Jose Mourinho'nun futbolculara isimleriyle hitap ederken Mert Hakan Yandaş'a "Komutan" demesi dikkat çekti.

4 / 9 Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini iki yıl daha uzatmıştı.



5 / 9 Antrenmanda savunma ve hücum çalışmaları üzerinde duran Mourinho'nun oyunculara sürekli uyarılarda bulunduğu gözlemlendi.

6 / 9 Jose Mourinho antrenmanda savunmacılardan pasla çıkmalarını isteyerken orta saha oyuncularından ise hızlı pas yapmalarını istedi.

7 / 9 Sarı-Lacivertli futbolcular özellikle pas trafiği konusunda uyarılar aldı.



8 / 9 Fenerbahçe, Petrolul Ploieşti'ye karşı 29 Haziran Cumartesi saat 10:30'da hazırlık maçında oynayacak.

