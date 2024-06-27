Jose Mourinho’dan Mert Hakan Yandaş’a dikkat çeken hitap

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Cumartesi günü oynanacak hazırlık maçının çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde Topuk Yaylası’nda süren antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Tecrübeli teknik adamın oyunculara hitap şekli ise dikkat çekti.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Jose Mourinho yönetiminde Topuk Yaylası'nda başladı.
Portekizli antrenmanda otoriter ve disiplinli tavırlarıyla göze çarparken futbolculara hitap şekli dikkat çekti.
Jose Mourinho'nun futbolculara isimleriyle hitap ederken Mert Hakan Yandaş'a "Komutan" demesi dikkat çekti.
Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini iki yıl daha uzatmıştı.
Antrenmanda savunma ve hücum çalışmaları üzerinde duran Mourinho'nun oyunculara sürekli uyarılarda bulunduğu gözlemlendi.
Jose Mourinho antrenmanda savunmacılardan pasla çıkmalarını isteyerken orta saha oyuncularından ise hızlı pas yapmalarını istedi.
Sarı-Lacivertli futbolcular özellikle pas trafiği konusunda uyarılar aldı.
Fenerbahçe, Petrolul Ploieşti'ye karşı 29 Haziran Cumartesi saat 10:30'da hazırlık maçında oynayacak.
Karşılaşmanın Fenerbahçe Youtube hesabında yayınlanması bekleniyor.