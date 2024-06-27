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Spor

Jose Mourinho’dan Mert Hakan Yandaş’a dikkat çeken hitap

10:56 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:57 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Cumartesi günü oynanacak hazırlık maçının çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde Topuk Yaylası’nda süren antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Tecrübeli teknik adamın oyunculara hitap şekli ise dikkat çekti.

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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Jose Mourinho yönetiminde Topuk Yaylası'nda başladı.  

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Portekizli antrenmanda otoriter ve disiplinli tavırlarıyla göze çarparken futbolculara hitap şekli dikkat çekti.

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Jose Mourinho'nun futbolculara isimleriyle hitap ederken Mert Hakan Yandaş'a "Komutan" demesi dikkat çekti.

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Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini iki yıl daha uzatmıştı.


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Antrenmanda savunma ve hücum çalışmaları üzerinde duran Mourinho'nun oyunculara sürekli uyarılarda bulunduğu gözlemlendi.

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Jose Mourinho antrenmanda savunmacılardan pasla çıkmalarını isteyerken orta saha oyuncularından ise hızlı pas yapmalarını istedi. 

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Sarı-Lacivertli futbolcular özellikle pas trafiği konusunda uyarılar aldı.


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Fenerbahçe, Petrolul Ploieşti'ye karşı 29 Haziran Cumartesi saat 10:30'da hazırlık maçında oynayacak.


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Karşılaşmanın Fenerbahçe Youtube hesabında yayınlanması bekleniyor.


#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Mert Hakan Yandaş
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