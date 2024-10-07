Jose Mourinho'dan o futbolcuya rest: ‘Kulüp bul!’

Fenerbahçe’de ara transfer çalışmalarını şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler öncelik olarak takımdan gidecek oyuncuların planlamasını yapıyor. Jose Mourinho’nun da kadroda yer vermediği oyuncuya kulüp bulması söylendi. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun sezon başındaki Avusturya kampında biletini kestiği Serdar Aziz, yaz transfer döneminde takım bulamadı.
Sarı-lacivertli yönetim, 18 milyon TL'nin üzerinde maaşı olan tecrübeli stoperin menajerine, "Devre arasına kadar takım bulun" mesajını iletti.
Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Fenerbahçe formasıyla bu zamana kadar 135 maça çıkan tecrübeli isim 11 gol 6 asist kaydetti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 350 bin euro.