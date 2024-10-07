Jose Mourinho'dan o futbolcuya rest: ‘Kulüp bul!’

Fenerbahçe’de ara transfer çalışmalarını şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler öncelik olarak takımdan gidecek oyuncuların planlamasını yapıyor. Jose Mourinho’nun da kadroda yer vermediği oyuncuya kulüp bulması söylendi. Detaylar haberimizde.

1 /5 Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun sezon başındaki Avusturya kampında biletini kestiği Serdar Aziz, yaz transfer döneminde takım bulamadı.

2 /5 Sarı-lacivertli yönetim, 18 milyon TL'nin üzerinde maaşı olan tecrübeli stoperin menajerine, "Devre arasına kadar takım bulun" mesajını iletti.



3 /5 Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



4 /5 Fenerbahçe formasıyla bu zamana kadar 135 maça çıkan tecrübeli isim 11 gol 6 asist kaydetti.

