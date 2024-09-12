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Spor

Jose Mourinho'dan yıldız oyuncuya 'Hazır ol' mesajı: Milli arada özel olarak ilgilendi

Ömer Çelikbaşlı
09:57 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho, yıldız oyuncuya 'Hazır ol' mesajı verdi.

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Fenerbahçe, ligde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Milli takımlarından dönen oyuncular günü aktif dinlen meye yönelik çalışmalarla noktaladı.

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Gribal ve bağırsak enfeksiyonu nedeniyle milli takım kampından çıkarılan Çağlar Söyüncü tamamen iyileşirken, Kasımpaşa maçında oynayabileceği bildirildi.

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Mourinho özel olarak ilgilendi


Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında stoper hattı değişecek.

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Teknik direktör Jose Mourinho stoper ikilisinde Çağlar Söyüncü ile Djiku ikilisine görev veriyordu.

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Ancak sakatlıktan yeni çıkan Djiku bireysel olarak çalışmalarını sürdürürken, Kasımpaşa maçında riske edilmesi beklenmiyor.

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Bu nedenle tecrübeli teknik adamın stoperde Becao'ya görev vereceği ve stoper hattını da Çağlar-Becao ikilisinden oluşturmayı planladığı belirtildi.

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Mourinho milli takım arasında 28 yaşındaki futbolcuyla ' yakından ilgilendi ve beklentilerini anlattı.

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Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Brezilyalı stoperin tamamen düzeldiği ve fizik gücünün istenilen seviyeye geldiği bildirildi.

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#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Becao
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