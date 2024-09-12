Jose Mourinho'dan yıldız oyuncuya 'Hazır ol' mesajı: Milli arada özel olarak ilgilendi

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho, yıldız oyuncuya 'Hazır ol' mesajı verdi.
Fenerbahçe, ligde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Milli takımlarından dönen oyuncular günü aktif dinlen meye yönelik çalışmalarla noktaladı.
Gribal ve bağırsak enfeksiyonu nedeniyle milli takım kampından çıkarılan Çağlar Söyüncü tamamen iyileşirken, Kasımpaşa maçında oynayabileceği bildirildi.
Mourinho özel olarak ilgilendi
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında stoper hattı değişecek.
Teknik direktör Jose Mourinho stoper ikilisinde Çağlar Söyüncü ile Djiku ikilisine görev veriyordu.
Ancak sakatlıktan yeni çıkan Djiku bireysel olarak çalışmalarını sürdürürken, Kasımpaşa maçında riske edilmesi beklenmiyor.
Bu nedenle tecrübeli teknik adamın stoperde Becao'ya görev vereceği ve stoper hattını da Çağlar-Becao ikilisinden oluşturmayı planladığı belirtildi.
Mourinho milli takım arasında 28 yaşındaki futbolcuyla ' yakından ilgilendi ve beklentilerini anlattı.
Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Brezilyalı stoperin tamamen düzeldiği ve fizik gücünün istenilen seviyeye geldiği bildirildi.