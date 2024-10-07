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Jose Mourinho’nun Samsunspor maçı öncesi sakatlık korkusu

Jose Mourinho’nun Samsunspor maçı öncesi sakatlık korkusu

11:057/10/2024, Monday
G: 7/10/2024, Monday
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor’a konuk olacak. Sarı-lacivertli takımda yapılacak ilk antrenmanda 16 isim yer almayacak. Teknik direktör Jose Mourinho milli takıma giden isimler için oldukça endişeli. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'de izin bugün (pazartesi) bitecek ve 20 Ekim'deki Samsunspor maçının hazırlıkları başlayacak.


Sarı-lacivertli takımda yapılacak ilk antrenmanda 16 isim yer almayacak. 

Bunların üçü sakat; Çağlar Söyüncü, İrfan Can Eğribayat ve İsmail Yüksek...


Diğer 13 isim ise milli takımlarında olacak.

Jose Mourinho, bu isimlerin sakatlık yaşamadan yeniden Samandıra'ya dönmesi için dua ediyor. 

Mourinho, önümüzdeki 10 gün boyunca sadece 12 A Takım oyuncuyla çalışacak.


Portekizli teknik adam kadrosunu altyapıdan genç oyuncularla takviye edecek ancak fazla taktiksel çalışma yapamayacak.  

#Jose Mourinho
#Samsunspor
#Fenerbahçe

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