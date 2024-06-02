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Spor

Jose Mourinho'nun sözü Fenerbahçeli taraftarları coşturdu

19:49 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 20:06 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı. Portekizli teknik adam binlerce taraftarın önünde kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı attı. 61 yaşındaki çalıştırıcı, verdiği mesajlarla Kadıköy'e gelen taraftarları coşturdu.

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Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı. Portekizli teknik adam binlerce taraftarın önünde kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı attı. 61 yaşındaki çalıştırıcı, verdiği mesajlarla Kadıköy'e gelen taraftarları coşturdu.

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Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı. Mourinho'nun imza törenini binlerce taraftar tribünden takip etti.

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Jose Mourinho imza töreninde Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran açıklamalar yaptı.

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Mourinho, kendisine gösterilen ilgiye Fenerbahçe formasını sallayarak karşılık verdi. Portekizli çalıştırıcı, zaman zaman da ayağa kalkarak tezahüratlara destek oldu.

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Jose Mourinho: "Fenerbahçe ile adımın anıldığı ilk andan beri hissediyorum. Normalde bir teknik adam elde attığı büyük zaferden sonra sevgiyi görür. Ben öncesinden bu sevgiyi hissediyorum. Bu büyük bir sorumluluk ve size söz veriyorum, ben de sizin ailenize bağlı olacağım. Bu forma benim derime işleyecek."

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Jose Mourinho: "Türk futbolu, Süper Lig için çalışmak ve burayı geliştirmek istedim. Ama en önemlisi ne Türk futbolunu geliştirmek ne de ligi. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe."

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Jose Mourinho: "Sizin hayalleriniz, artık benim hayallerim."

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Süper Lig
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