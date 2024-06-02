Jose Mourinho'nun sözü Fenerbahçeli taraftarları coşturdu

Jose Mourinho: "Fenerbahçe ile adımın anıldığı ilk andan beri hissediyorum. Normalde bir teknik adam elde attığı büyük zaferden sonra sevgiyi görür. Ben öncesinden bu sevgiyi hissediyorum. Bu büyük bir sorumluluk ve size söz veriyorum, ben de sizin ailenize bağlı olacağım. Bu forma benim derime işleyecek."