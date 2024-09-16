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Spor

Jose Mourinho'yu Galatasaray derbisi öncesi düşündüren gelişme

15:57 - 16/09/2024 الإثنين
Güncelleme: 15:59 - 16/09/2024 الإثنين
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de yaşanan o gelişme, teknik direktör Jose Mourinho'yu düşündürüyor. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

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Kritik maçta ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacaklar.

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Fenerbahçe son olarak ligin 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

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Bu karşılaşma öncesi iki takımdan da sıcak haberler gelmeye devam ediyor.

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Kanarya rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederken derbi öncesi moral buldu. Maçta yaşanan o gelişme ise sarı-lacivertli taraftarları bir hayli korkuttu.

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Galatasaray derbisi öncesi gözler Mert Müldür'e çevrildi. 81'de sakatlanarak kenara gelen başarılı sağ bek, riske edilmedi.

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Fotomaç'ta yer alan habere göre Osayi Samuel de sakat olduğu için sarı-lacivertlilerde maçın kalan bölümünde sol stoper olan genç Yusuf Akçiçek forma giydi.

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Mert Müldür'ün olası bir durumda derbide forma giyemeyecek olması halinde sağ bek mevkisi için kimin görev alacağı kafalarda soru işareti haline geldi.

#Jose Mourinho
#Galatasaray
#Fenerbahçe
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