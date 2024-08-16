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Spor

Jose Mourinho'yu kızdıracak sözler: Büyük koçluk yapacak seviyede değil

14:33 - 16/08/2024 الجمعة
Güncelleme: 14:40 - 16/08/2024 الجمعة
Yeni Şafak

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili efsane isimden dikkati çeken yorumlar geldi.

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Fenerbahçe, 2-1'in rövanşında Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

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Devler Ligi hasreti 16 sezona çıkan sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'ne devam edecek.

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Fenerbahçe'nin Lille'e elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho'ya sürpriz bir isimden dikkati çeken bir eleştiri geldi.

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Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, Portekizli teknik adamı hedef alan açıklamalar yaptı. 

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Yorumculuk yapan Ferdinand, "Lille'e karşı oynanan maçta Mourinho'nun artık Avrupa'nın büyük liglerinde koçluk yapacak seviyede olmadığını gördük" diye konuştu.

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Jose Mourinho'nun hakemlerle uğraşmayı bırakması gerektiğini belirten Rio Ferdinand, "Hakemlerle uğraşmak yerine futbola odaklanmalı çünkü maçlar sahada kazanılır" ifadelerini kullandı.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Rio Ferdinand
#Lille
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