Jose Mourinho'yu kızdıracak sözler: Büyük koçluk yapacak seviyede değil

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili efsane isimden dikkati çeken yorumlar geldi.

1 / 6 Fenerbahçe, 2-1'in rövanşında Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

2 / 6 Devler Ligi hasreti 16 sezona çıkan sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'ne devam edecek.

3 / 6 Fenerbahçe'nin Lille'e elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho'ya sürpriz bir isimden dikkati çeken bir eleştiri geldi.

4 / 6 Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, Portekizli teknik adamı hedef alan açıklamalar yaptı.

5 / 6 Yorumculuk yapan Ferdinand, "Lille'e karşı oynanan maçta Mourinho'nun artık Avrupa'nın büyük liglerinde koçluk yapacak seviyede olmadığını gördük" diye konuştu.