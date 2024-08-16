Jose Mourinho'yu kızdıracak sözler: Büyük koçluk yapacak seviyede değil

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili efsane isimden dikkati çeken yorumlar geldi.
Fenerbahçe, 2-1'in rövanşında Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Devler Ligi hasreti 16 sezona çıkan sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'ne devam edecek.
Fenerbahçe'nin Lille'e elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho'ya sürpriz bir isimden dikkati çeken bir eleştiri geldi.
Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, Portekizli teknik adamı hedef alan açıklamalar yaptı.
Yorumculuk yapan Ferdinand, "Lille'e karşı oynanan maçta Mourinho'nun artık Avrupa'nın büyük liglerinde koçluk yapacak seviyede olmadığını gördük" diye konuştu.
Jose Mourinho'nun hakemlerle uğraşmayı bırakması gerektiğini belirten Rio Ferdinand, "Hakemlerle uğraşmak yerine futbola odaklanmalı çünkü maçlar sahada kazanılır" ifadelerini kullandı.