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Jose Mourinho'yu sakatlayan futbolcu ortaya çıktı: İşte o anlar

Jose Mourinho'yu sakatlayan futbolcu ortaya çıktı: İşte o anlar

17:0231/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda sakatlandı. Portekizli çalıştırıcıyı sakatlayan futbolcu ortaya çıktı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 11. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpışma sonucu sakatlandı.

Mourinho'nun sakatlandığı an.

Mourinho sosyal medya hesabından bu anları paylaşırken, "Genç koçlara ders "Asla oyuncularla aynı renk giymeyin"😂... sana topu atabilirler.... ya da arkandan tekmeler 😂 😩🤬" notunu düştü.

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#İsmail Yüksek

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