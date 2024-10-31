Jose Mourinho'yu sakatlayan futbolcu ortaya çıktı: İşte o anlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda sakatlandı. Portekizli çalıştırıcıyı sakatlayan futbolcu ortaya çıktı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 11. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpışma sonucu sakatlandı.
Mourinho'nun sakatlandığı an.
Mourinho sosyal medya hesabından bu anları paylaşırken, "Genç koçlara ders "Asla oyuncularla aynı renk giymeyin"😂... sana topu atabilirler.... ya da arkandan tekmeler 😂 😩🤬" notunu düştü.