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Spor

Jose Mourinho'yu sevindiren hafta: Tam 9 futbolcu

Haber Merkezi
10:03 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:13 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da Jose Mourinho'yu sevindiren gelişmeler yaşandı.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho’nun gözü kulağı milli göreve giden öğrencilerindeydi.

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Tecrübeli hocanın en büyük endişesi, milli takıma giden oyuncuların sakatlık yaşamasıydı.


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Ancak Mourinho'nun korktuğu başına gelmedi.


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Hatta Fenerbahçeli oyuncular, gösterdikleri başarılı performanslarla göz doldurdu.

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Tam 10 futbolcu, ülkelerinin formalarını başarılı bir şekilde terletti.

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A Milli Takımımızda görev yapan, Çağlar, Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci önemli performans sergiledi.

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Sadece Çağlar son maçta yaşadığı gribal enfeksiyon nedeniyle süre alamadı.

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Dominik Livakovic, Hırvatistan’ın oynadığı maçlarda takımı adına birçok kurtarış yaptı.

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Szymanski, Polonya’nın 3-2 galip geldiği İskoçya mücadelesinde harika bir gole imza attı.

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Sofyan Amrabat, Fas’ın 4-1 kazandığı Gabon maçında 90 dakika sahada kaldı.

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En-Nesyri ise bir asist yaptı.

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Edin Dzeko da Bosna Hersek’in 5-2 kaybettiği Hollanda karşılaşmasında 1 gole imza attı.

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#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Süper Lig
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