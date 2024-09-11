Jose Mourinho'yu sevindiren hafta: Tam 9 futbolcu

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da Jose Mourinho'yu sevindiren gelişmeler yaşandı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho’nun gözü kulağı milli göreve giden öğrencilerindeydi.
Tecrübeli hocanın en büyük endişesi, milli takıma giden oyuncuların sakatlık yaşamasıydı.
Ancak Mourinho'nun korktuğu başına gelmedi.
Hatta Fenerbahçeli oyuncular, gösterdikleri başarılı performanslarla göz doldurdu.
Tam 10 futbolcu, ülkelerinin formalarını başarılı bir şekilde terletti.
A Milli Takımımızda görev yapan, Çağlar, Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci önemli performans sergiledi.
Sadece Çağlar son maçta yaşadığı gribal enfeksiyon nedeniyle süre alamadı.
Dominik Livakovic, Hırvatistan’ın oynadığı maçlarda takımı adına birçok kurtarış yaptı.
Szymanski, Polonya’nın 3-2 galip geldiği İskoçya mücadelesinde harika bir gole imza attı.
Sofyan Amrabat, Fas’ın 4-1 kazandığı Gabon maçında 90 dakika sahada kaldı.
En-Nesyri ise bir asist yaptı.
Edin Dzeko da Bosna Hersek’in 5-2 kaybettiği Hollanda karşılaşmasında 1 gole imza attı.