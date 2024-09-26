Jose Mourinho'yu sinirlendiren soru: "Dans yarışmasında jüri değilim!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Union SG galibiyetinin ardından basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Daha iyi olmak için çabaladıklarını belirten Portekizli çalıştırıcı, sorulan bir soruya verdiği cevapla gündem oldu.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi ilk maçında Union SG'yi 2-1 mağlup etti.
Lig etabına galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler bir sonraki maçta Twente ile karşı karşıya gelecek.
Galibiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho soruları yanıtladı.
"Bugün en önemli şey 3 puandı. Bu yeni formatta kaç puan almak gerek, bilemiyorsunuz. Yapılacak en iyi şey puanları toplamak. İlk yarı iyi başlayamadı9k, ikinci yarıya daha iyi başladık. Baskı yaptık, top kazandık. İkinci yarı oynadığımız oyunu beğendim. 2-0'dan sonra şunu söyleyeyim; futbolda dalga geçemezsiniz, geçerseniz futbol size ihanet etmez. Her takım savaşmaya devam eder."
"Şükürler olsun ki sadece 2 maç kaybettik, Lille ve Galatasaray. Sizin anlattığınız biçimde bakınca çok daha fazla maç kaybetmişiz gibi duruyor. Gelişmemiz gerektiğine katılıyorum. Daha iyi olabilmek için her gün çalışıyoruz."
"Önemli bir mağlubiyetten sonra ilk maçın zorluğuydu. O maçtan sonra birazcık insanları aşağı çekmekten keyif alınan bir haftadır. Ben vücut dili uzmanı, dans yarışmasında jüri değilim. Futbolun duygusal yönünü iyi bilirim."
"Mourinho etkisi dediğiniz şey kupalardır. Eylülde kazanılacak kupa yok çünkü. Nasıl göreceksiniz Mourinho etkisini. Gittiğim her kulüpte kupalar kazandım; sadece Tottenham'da kazanamadım, çünkü kupa finalinden 2 gün önce kulüpten ayrıldım. Dolayısıyla her kulüpte yarattığım Mourinho efekti, kupalar kazanmaktır. Üzgünüm. Eylül ayında bunu yapamayız."