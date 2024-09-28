Jose Mourino'dan toplantı kararı: Görüşme odasına çağrılacak

Fenerbahçe'de ortaya konulan futbol, izleyenleri ve teknik ekibi tatmin etmeyince, teknik direktör Jose Mourinho toplantı kararı aldı.
Fenerbahçe’de, Union Saint-Gilloise karşısında alınan galibiyete rağmen ortaya konan oyun kimseyi tatmin etmedi.
En büyük nedenlerden birisi olarak, Mourinho'nun oyun sistemine oyunucuların henüz alışamadığı gösteriliyor.
Skorer'in haberine göre; Union Saint-Gilloise karşılaşmasına farklı bir 11 çıkaran Portekizli teknik adamın özellikle ilk yarıda ortaya konan futboldan memnun olmadığı ve öğrencileriyle toplantı yapacağı öğrenildi.
Teknik ekibiyle maçı tekrar izleyen ve eksikleri belirleyen Jose Mourinho’nun daha iyi olmak için aksayan yönlere daha fazla çalışacağı bildirildi.
Takım kazanmasına rağmen bir türlü istenilen futbol ortaya koyulamazken, bundan rahatsız olan tecrübeli çalıştırıcı maçtan sonraki basın toplantısında, şu ifadeleri kullanmıştı:
"2- 0’dan sonra şunu söyleyeyim; futbolda dalga geçemezsiniz, geçerseniz futbol size ihanet eder. Kendi kendimize maçı garip duruma soktuk."