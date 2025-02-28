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Juventus bonservisini belirledi: Kenan Yıldız Türk futbol tarihine geçebilir!

Juventus bonservisini belirledi: Kenan Yıldız Türk futbol tarihine geçebilir!

12:1028/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İtalya Serie A devi Juventus’ta forma giyen Kenan Yıldız’ın bonservis bedeli oldu. Milli futbolcu bu sezon gösterdiği performans ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 19 yaşındaki yıldızın adı birçok dev kulüple anılırken Türk futbol tarihine geçecek rekor bir bonservis bedeli gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

İtalya Serie A'da 4. sırada yer alan ve en yakın rakibi Lazio ile arasında 2 puanlık fark bulunan Juventus, Şampiyonlar Ligi potası için kritik bir konumda.


Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi durumunda Kenan Yıldız ile yolları ayırabileceği belirtildi. Tuttomercato'da yer alan habere göre Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi.


İtalyan ekibi 60 milyon euro civarında bir teklifte pazarlık masasına oturabilir. Kenan Yıldız transferinin bu rakama gerçekleşmesi durumunda bonservisine en fazla para ödenen Türk futbolcu olacak.


Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla 39 maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

#Juventus
#İtalya Serie A
#Kenan Yıldız

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