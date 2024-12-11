Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Juventus Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi: Rekor kırılacak

Juventus Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi: Rekor kırılacak

Haber Merkezi
09:4911/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Juventus forması giyen Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın talipleri her geçen gün artıyor. İtalyan kulübü, Kenan için bonservis ücretini belirledi. Eğer bu rakama bir satış olursa, Kenan Yıldız en fazla bonservis ödenen Türk oyuncu olacak.

A Milli Takımımızın ve Juventus’un yıldızlarından Kenan Yıldız’ın değeri her geçen gün yükselirken, talipleri de aynı oranda artıyor.

Kenan için özellikle İngiltere Premier Lig ekipleri sıraya girmiş durumda.

Manchester United, Chelsea, Liverpool ve Aston Villa milli oyuncumuzu transfer etmek istiyor.

Sözleşmesi 2029 yılında bitecek olan Kenan Yıldız için Juventus bonservis ücretini belirledi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, Kenan Yıldız için 75 milyon euro bonservis istiyor.

Transfer bu rakamlara gerçekleşirse, Kenan Yıldız en fazla bonservis ödenen Türk oyuncu olacak.

#Kenan Yıldız
#Juventus
#Liverpool

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Regaip gecesi ne zaman? Diyanet dini günler takvimi