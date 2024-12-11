Juventus Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi: Rekor kırılacak

Juventus forması giyen Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın talipleri her geçen gün artıyor. İtalyan kulübü, Kenan için bonservis ücretini belirledi. Eğer bu rakama bir satış olursa, Kenan Yıldız en fazla bonservis ödenen Türk oyuncu olacak.

1 /6 A Milli Takımımızın ve Juventus’un yıldızlarından Kenan Yıldız’ın değeri her geçen gün yükselirken, talipleri de aynı oranda artıyor.

2 /6 Kenan için özellikle İngiltere Premier Lig ekipleri sıraya girmiş durumda.

3 /6 Manchester United, Chelsea, Liverpool ve Aston Villa milli oyuncumuzu transfer etmek istiyor.

4 /6 Sözleşmesi 2029 yılında bitecek olan Kenan Yıldız için Juventus bonservis ücretini belirledi.

5 /6 İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, Kenan Yıldız için 75 milyon euro bonservis istiyor.