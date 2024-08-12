Kadroda sürpriz! Mourinho Lille maçı 11'ini belirledi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş maçında sahasında Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak. Temsilcimizde teknik direktör Jose Mourinho, kadroda değişime gidecek. İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı muhtemel 11'i...
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini tek golle geçerek sezona 3 puanla başladı.
Bu karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takımda gözler, Lille ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına çevrildi.
Fenerbahçe, ilk maçı 2-1 kaybettiği rakibini 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, stattan takım otobüsüyle Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gideceklerini ve kampa gireceklerini açıkladı.
Daha önce böyle bir uygulama yapmayan Portekizli teknik adam, Lille maçı için takımını 3 gün önceden kampa almış oldu.
Fransa'da oynanan ilk karşılaşmadan yediği şanssız gollerle 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de, ilk 11'de de değişime gidilecek.
Adana Demirspor maçına da farklı 11'le sahaya çıkan Jose Mourinho, Lille karşısında bazı isimleri yine kulübeye çekecek.
Kanarya'da zorlu maçta stoper tandeminde Djiku ve Çağlar'ın oynaması beklenirken sol bekte forma Ferdi Kadıoğlu'nun olacak.
İlk maçta yedek kulübesinde yer alan Osayi Samuel de sağ bekteki görevine geri dönecek.
Lille maçında gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi haline gelen Rade Krunic, 45. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bırakmıştı.
Adana Demirspor karşılaşmasında süre bulamayan Boşnak oyuncu, maça yine kulübede başlayacak.
Fenerbahçe'nin orta saha tandeminin İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski'den oluşması bekleniyor.
10 numara ise Lille maçında kanat pozisyonunda görev alan Tadic'in forma giyeceği öğrenildi.
İlk Lille maçında sonradan oyuna giren ve frikikten attığı harika golle ümitleri ikinci maça bırakan İrfan Can Kahveci, Kadıköy'de 11'de sahaya çıkacak.
Takvim'in haberine göre, İrfan'ın sağ kanatta olacağı öğrenilirken diğer kanat yine Allan Saint Maximin'e teslim edilecek.
Fransa'da oynanan karşılaşmada kaçırdığı gollerle dikkat çeken Edin Dzeko, Adana Demirspor maçını boş geçmedi.
Lig maçında sonradan oyuna giren En Nesyri'nin hareketli performansı teknik heyeti memnun etse de, Jose Mourinho'nun Lille maçına yine Edin Dzeko ile başlaması planlanıyor.