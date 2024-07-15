Kampa damga vurdu: Mourinho'nun gözüne girdi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde kampa damga vuran genç isim, teknik direktör Jose Mourinho'yu da etkilemeyi başardı.
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını gerçekleştirdiği Avusturya kampını tamamlayan Fenerbahçe'de, Bartuğ Elmaz gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.
Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho’nun etki ettiği ilk oyuncu Bartuğ Elmaz oldu.
Portekizli çalıştırıcının ön libero olarak görev verdiği Elmaz performansıyla göz doldurdu.
Tecrübeli teknik adamın gözüne girmeyi başaran 21 yaşındaki futbolcu hazırlık maçlarında da çok etkiliydi.
Admira Wacker ve Hadjuk Split ile oynanan maçlara 11’de başlayan Bartuğ, özellikle Hajduk Split karşılaşmasında isabetli paslarının yanında attığı uzun toplarla da dikkat çekti.
Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, geçen yaz Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Geride kalan sezonun ara transfer döneminde Sivasspor'a kiralanan Bartuğ Elmaz, kırmızı beyazlı takımda 12 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.