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Spor

Kampa damga vurdu: Mourinho'nun gözüne girdi

10:52 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:49 - 15/07/2024 Pazartesi
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde kampa damga vuran genç isim, teknik direktör Jose Mourinho'yu da etkilemeyi başardı.

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Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını gerçekleştirdiği Avusturya kampını tamamlayan Fenerbahçe'de, Bartuğ Elmaz gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.

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Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho’nun etki ettiği ilk oyuncu Bartuğ Elmaz oldu. 

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Portekizli çalıştırıcının ön libero olarak görev verdiği Elmaz performansıyla göz doldurdu. 

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Tecrübeli teknik adamın gözüne girmeyi başaran 21 yaşındaki futbolcu hazırlık maçlarında da çok etkiliydi.

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Admira Wacker ve Hadjuk Split ile oynanan maçlara 11’de başlayan Bartuğ, özellikle Hajduk Split karşılaşmasında isabetli paslarının yanında attığı uzun toplarla da dikkat çekti.

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Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, geçen yaz Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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Geride kalan sezonun ara transfer döneminde Sivasspor'a kiralanan Bartuğ Elmaz, kırmızı beyazlı takımda 12 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Bartuğ Elmaz
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