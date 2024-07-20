|
Spor

Kampa damgasını vurdu: Galatasaray taraftarını mest etti

Umut Yılmaz
09:34 - 20/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:29 - 20/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, son olarak Trencin ile bir hazırlık maçı oynamıştı. Sarı-kırmızılılarda kampa sürpriz bir isim damga vuruyor. İşte detaylar...

1/ 10

Yaklaşık 10 gündür Avusturya'da çalışan Galatasaray, önceki akşam oynadığı Trencin maçının ardından mola verdi.

2/ 10

Bu dönemde 3 hazırlık karşılaşmasına çıkan sarı-kırmızılılar; Linzve Fortuna Düsseldorfa mağlup olurken, son maçta Trencin'i yendi.

3/ 10

Galatasaray'ın çıktığı hazırlık maçlarında en çok ön plana çıkan isim Dries Mertens oldu.

4/ 10

Kulübüyle yeni bir yıllık sözleşme imzalayan 37 yaşındaki yıldız, 3 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

5/ 10

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi de Trencin maçında 1 gol ve 2 asistlik performansıyla kendini göstermeyi başardı.

6/ 10

TRANSFERLER KAMPA YETİŞMEDİ


Galatasaray'ın Avusturya kampında yeni transfer olarak bir tek Michy Batshuayi yer aldı.


7/ 10

Sağ bek ve merkez orta saha transferleri ise ilk kampa yetişmedi.

8/ 10

 Sarı-kırmızılı takım, ikinci kampı ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak. Yönetim, ikinci kampa transferleri yetiştirmeye çalışıyor.

9/ 10

Sağ bek transferi için Guela Doue'de karar kılan Galatasaray hem 21 yaşındaki Fransız sağ bek hem de kulübü Rennes'le anlaştı.

10/ 10

Merkez orta saha için ise VVendel ve kulübü Zenit'le görüşmeler sürüyor. 

#Galatasaray
#Avusturya
#Dries Mertens
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hissedilen sıcaklık dereceden 10 fazla! Sıcaklıklar ne zaman azalacak? 20 Temmuz tüm illerdeki hava durumu