Kampa damgasını vurdu: Galatasaray taraftarını mest etti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, son olarak Trencin ile bir hazırlık maçı oynamıştı. Sarı-kırmızılılarda kampa sürpriz bir isim damga vuruyor. İşte detaylar...
Yaklaşık 10 gündür Avusturya'da çalışan Galatasaray, önceki akşam oynadığı Trencin maçının ardından mola verdi.
Bu dönemde 3 hazırlık karşılaşmasına çıkan sarı-kırmızılılar; Linzve Fortuna Düsseldorfa mağlup olurken, son maçta Trencin'i yendi.
Galatasaray'ın çıktığı hazırlık maçlarında en çok ön plana çıkan isim Dries Mertens oldu.
Kulübüyle yeni bir yıllık sözleşme imzalayan 37 yaşındaki yıldız, 3 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi de Trencin maçında 1 gol ve 2 asistlik performansıyla kendini göstermeyi başardı.
TRANSFERLER KAMPA YETİŞMEDİ
Galatasaray'ın Avusturya kampında yeni transfer olarak bir tek Michy Batshuayi yer aldı.
Sağ bek ve merkez orta saha transferleri ise ilk kampa yetişmedi.
Sarı-kırmızılı takım, ikinci kampı ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak. Yönetim, ikinci kampa transferleri yetiştirmeye çalışıyor.
Sağ bek transferi için Guela Doue'de karar kılan Galatasaray hem 21 yaşındaki Fransız sağ bek hem de kulübü Rennes'le anlaştı.
Merkez orta saha için ise VVendel ve kulübü Zenit'le görüşmeler sürüyor.