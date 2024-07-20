Kampa damgasını vurdu: Galatasaray taraftarını mest etti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, son olarak Trencin ile bir hazırlık maçı oynamıştı. Sarı-kırmızılılarda kampa sürpriz bir isim damga vuruyor. İşte detaylar...

1 / 10 Yaklaşık 10 gündür Avusturya'da çalışan Galatasaray, önceki akşam oynadığı Trencin maçının ardından mola verdi.

2 / 10 Bu dönemde 3 hazırlık karşılaşmasına çıkan sarı-kırmızılılar; Linzve Fortuna Düsseldorfa mağlup olurken, son maçta Trencin'i yendi.

3 / 10 Galatasaray'ın çıktığı hazırlık maçlarında en çok ön plana çıkan isim Dries Mertens oldu.

4 / 10 Kulübüyle yeni bir yıllık sözleşme imzalayan 37 yaşındaki yıldız, 3 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

5 / 10 Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi de Trencin maçında 1 gol ve 2 asistlik performansıyla kendini göstermeyi başardı.

6 / 10 TRANSFERLER KAMPA YETİŞMEDİ

Galatasaray'ın Avusturya kampında yeni transfer olarak bir tek Michy Batshuayi yer aldı.



7 / 10 Sağ bek ve merkez orta saha transferleri ise ilk kampa yetişmedi.

8 / 10 Sarı-kırmızılı takım, ikinci kampı ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak. Yönetim, ikinci kampa transferleri yetiştirmeye çalışıyor.

9 / 10 Sağ bek transferi için Guela Doue'de karar kılan Galatasaray hem 21 yaşındaki Fransız sağ bek hem de kulübü Rennes'le anlaştı.