Kanıt ortaya çıktı: Fenerbahçe, Mourinho’nun ceza almasını engelleyecek

TDK'nın sözlüğünde "maymun gibi" ifadesinin "Tuhaf, gülünç hareketler yapan" anlamına geldiğini belirtecek olan hukukçuların, bu söylemin hakaret kapsamına girmediğini ve Mourinho'ya ceza verilmemesini talep edecekleri vurgulandı.



