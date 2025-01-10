Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının devre arasında transfer toplantısı: Taraftarları heyecanlandıran gelişme

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının devre arasında transfer toplantısı yapıldı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile karşılaştı ve mücadeleyi de 3-0 kazandı.
Bu karşılaşma esnasında ilginç bir an da yaşandı.
Akşam'ın haberine göre; Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının devre arasında transfer toplantısı yapıldı.
Sarı lacivertli takımda, Anderson Talisca'nın transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Hatta Talisca, Al Nassr’ın Al Akhdoud ile Suudi Arabistan Ligi’nde bu akşam oynadığı maçın kadrosuna alınmadı.
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında Asbaşkan Acun Ilıcalı, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci ve sportif direktör Mario Branco’nun devre arasında bir toplantı yaptıkları iddia edildi.
Brezilyalı yıldızın son durumu hakkında konuşan yöneticilerin, bu transfer için fikir alışverişi yaptığı ifade edildi.