Kaybedilen puanların öfkesini televizyondan çıkardılar

"Trabzonspor iyi olsun bizim işlerimiz kötü olsun"





Kendi işlerinden daha çok Trabzonspor’un kazanmasını tercih ettiklerini söyleyen Bayburt, “Trabzonspor iyi olsun bizim işlerimiz kötü olsun. Biz böyle düşünüyoruz. Bu sene Trabzonspor’la ilgili çok fazla bir heyecanımız yok ancak büyük maçlarda o heyecan daha fazla oluyor. Yöremizin insanı biraz heyecanlı yapıya sahip olduğu için öfkesine o durumda hakim olamıyor. Trabzonspor iyi olsun, yenilmesin, bizim işlerimiz her zaman olur. Bugün olmaz, yarın iyi olur. Yeter ki Trabzonspor yenilmesin” dedi.