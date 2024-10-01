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Kartal Kayra'nın pozisyonu penaltı mı değil mi? Eski hakemler değerlendirdi

Kartal Kayra'nın pozisyonu penaltı mı değil mi? Eski hakemler değerlendirdi

Haber Merkezi
09:361/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 7. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmaya damga vuran bir pozisyon yaşandı. Bir pozisyonda Kayserisporlu oyuncu Kartal Kayra topa eliyle dokundu ama hakem oyunu devam ettirdi. Peki eski hakemler, Kayserispor-Beşiktaş maçında Kartal Kayra'nın pozisyonu için ne dedi?

Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Beşiktaş 3-0 kazandı.

Mücadele esnasında kaleci Bilal Beyazıt kale vuruşunda geriden oyun kurmak için yanında bulunan Kartal Kayra Yılmaz'a pas vererek oyuna başladı.

Oyun başladıktan sonra topu eliyle durduran Kayra Yılmaz, tekrardan Bilal Beyazit'a pasını verdi.

Hakem Atilla Karaoğlan pozisyonunu göremezken Beşiktaş yedek kulübesi yoğun itirazlarda bulundu.


Peki eski hakemler bu pozisyon için ne dedi?

Bünyamin Gezer: Kartal’ın ceza sahasında topla elle oynadığı pozisyon penaltı. 

Bahattin Duran: Kartal topu kaleciden kendi kullanmak için istiyor, devam.

Deniz Çoban: Kural yoruma açık değil, penaltı.

Bülent Yıldırım: Bu konuda MHK açıklama ve eğitim yapmalı, penaltı.

#Beşiktaş
#Kayserispor
#Süper Lig

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