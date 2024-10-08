Keanu Reeves otomobil yarışçısı oldu

Hollywood'un sevilen ve en çok tanınan aktörleri arasında yer alan Keanu Reeves, yeni bir kariyerin kapılarını araladı.

1 /6 Matrix ve John Wick serilerinin unutulmaz aktörü Keanu Reeves, yeni bir kariyerin kapılarını araladı

2 /6 MotoGP sevgisi bilinen ünlü oyuncu, bu kez profesyonel olarak otomobil yarışlarına katılmaya başladı.

3 /6 Elemelerde 35 araçtan 31'inci olan 60 yaşındaki aktör, 45 dakikalık yarışta, pist dışına sürüklense de, toparlanarak kısa sürede yarışa döndü.

4 /6 Kanadalı oyuncu, 25. tamamladığı ilk profesyonel yarışında, performansı ile takdir topladı. efekt

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