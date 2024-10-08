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Keanu Reeves otomobil yarışçısı oldu

Keanu Reeves otomobil yarışçısı oldu

Haber Merkezi
13:028/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Hollywood'un sevilen ve en çok tanınan aktörleri arasında yer alan Keanu Reeves, yeni bir kariyerin kapılarını araladı.

Matrix ve John Wick serilerinin unutulmaz aktörü Keanu Reeves, yeni bir kariyerin kapılarını araladı

MotoGP sevgisi bilinen ünlü oyuncu, bu kez profesyonel olarak otomobil yarışlarına katılmaya başladı.

Elemelerde 35 araçtan 31'inci olan 60 yaşındaki aktör, 45 dakikalık yarışta, pist dışına sürüklense de, toparlanarak kısa sürede yarışa döndü.

Kanadalı oyuncu, 25. tamamladığı ilk profesyonel yarışında, performansı ile takdir topladı. efekt

#Keanu Reeves
#otomobil yarışı
#motor sporları

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