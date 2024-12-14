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Kenan Yıldız'a tarihe geçecek teklif: 80 milyon euro

Kenan Yıldız'a tarihe geçecek teklif: 80 milyon euro

10:4614/12/2024, Cumartesi
G: 14/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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İngiltere Premier Lig ekibi, İtalya'da Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için kesenin ağzını açacak.

İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Juventus ile milli futbolcu Kenan Yıldız'ın adı transfer dedikodularına karışmaya başladı.

Kenan'ın bonservisine dair İtalyan basınından flaş bir haber geçilirken, transferin bu rakama gerçekleşmesi halinde milli futbolcu, Arda Turan'ın 10 yıllık rekorunu uzak ara kıracak.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Aston Villa, Kenan için en az 80 milyon euroluk teklif düşünüyor. 

Bu durumda milli futbolcu, "En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu" olacak.

Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da forma giydiği 15 maçta 3 gol 3 asist, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta ise 1 gol 1 asist kaydetti.

19 yaşındaki futbolcu, İtalyan spor gazetelerinden Tuttosport tarafından verilen "Golden Boy Web" ödülünü almıştı.

#Serie A
#Juventus
#Aston Villa
#Kenan Yıldız

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