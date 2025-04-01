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Kenan Yıldız’ın yanına Süper Lig’den golcü!

Kenan Yıldız’ın yanına Süper Lig’den golcü!

17:101/04/2025, Tuesday
G: 1/04/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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İtalya’nın köklü kulüplerinden Juventus sezon sonunda Vlahovic’i takımdan göndermeyi planlıyor. İtalyan kulübünün futbol direktörü Cristiano Giuntoli Süper Lig’in golcü ismini transfer etmek için çalışmalara başladı. İşte detaylar.

Juventus'un yaz transfer döneminde hücum hattında büyük bir değişime gitmesi bekleniyor. 

Vlahovic'in yüksek maliyeti nedeniyle satışı gündemdeyken, Kolo Muani'nin PSG'deki belirsiz durumu siyah-beyazlıları farklı alternatiflere yönlendiriyor.



Tutto Sport'ta yer alan habere göre; Juventus Futbol Direktörü Cristiano Giuntoli'nin en büyük hedeflerinden biri Victor Osimhen.

Nijeryalı golcü için Manchester United'ın devrede olduğu bilinirken, Juventus'un nasıl bir teklif yapacağı merak konusu oldu.



SERBEST KALMA MADDESİ İTALYA'DA GEÇERLİ DEĞİL


Osimhen'in Galatasaray'a kiralık gitmeden önce belirlenen 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi yalnızca İtalya dışındaki kulüpler için geçerli.

Torino ekibi, bu maddeyi kullanarak Nijeryalı golcüyü daha makul bir bonservisle kadrosuna katma peşinde.


Osimhen dışında, Juventus’un listesinde Lille'den Jonathan David ve Atalanta'dan Lookman gibi isimler de yer alıyor. Ancak bu transferlerin gerçekleşmesi için kulübün öncelikle Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını garantilemesi gerekiyor.


#Juventus
#Dusan Vlahovic
#Kenan Yıldız
#Osimhen

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