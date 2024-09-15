|
Spor

Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü: Onu kim seçtiyse teşekkür ederim

12:54 - 15/09/2024 Pazar
Güncelleme: 14:20 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak

Benfica'nın Santa Clara'yı 4-1 yendiği maçta Kerem Aktürkoğlu, takımının ilk golünü kaydetti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, milli yıldıza övgüler yağdırdı.

1/ 7

Portekiz'in Benfica takımına transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'de çıktığı ilk maçında bir gol atıp takımının galibiyetinde önemli bir paya sahip oldu.








2/ 7

Benfica, evinde ağırladığı Santa Clara'yı 4-1 mağlup etti.







3/ 7

Orkun Kökçü'nün asistiyle takımına beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu, Benfica kariyerine golle başladı.





4/ 7

Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında Kerem'in performansını değerlendirdi. Lage, "Aktürkoğlu'nun transferinde herhangi bir katkınız oldu mu?" sorusunu şöyle yanıtladı:




5/ 7

"Hayır. Onu kim seçtiyse ona teşekkür ederim. Böyle oyuncuları, agresif kanat oyuncularını severim."


6/ 7

"Rafa, Cervi, Pizzi gibi forvet oynayan oyuncuları seviyorum ve o da bu özelliklere sahip."




7/ 7

﻿"Onunla konuştum ve oynamasını istediğim rolde kendini rahat hissetti. Moralli geldi, milli takımda 3 gol attı, bugün de eşitliği sağladı, mutluyum."

#Kerem Aktürkoğlu
#Benfica
#Galatasaray
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Narin Güran soruşturmasında son dakika gelişmesi: Yenge Hediye Güran’ın ifadeleri doğrultusunda iki şüpheli gözaltına alındı