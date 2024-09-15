Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü: Onu kim seçtiyse teşekkür ederim

Benfica'nın Santa Clara'yı 4-1 yendiği maçta Kerem Aktürkoğlu, takımının ilk golünü kaydetti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, milli yıldıza övgüler yağdırdı.
Portekiz'in Benfica takımına transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'de çıktığı ilk maçında bir gol atıp takımının galibiyetinde önemli bir paya sahip oldu.
Benfica, evinde ağırladığı Santa Clara'yı 4-1 mağlup etti.
Orkun Kökçü'nün asistiyle takımına beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu, Benfica kariyerine golle başladı.
Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında Kerem'in performansını değerlendirdi. Lage, "Aktürkoğlu'nun transferinde herhangi bir katkınız oldu mu?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Hayır. Onu kim seçtiyse ona teşekkür ederim. Böyle oyuncuları, agresif kanat oyuncularını severim."
"Rafa, Cervi, Pizzi gibi forvet oynayan oyuncuları seviyorum ve o da bu özelliklere sahip."
"Onunla konuştum ve oynamasını istediğim rolde kendini rahat hissetti. Moralli geldi, milli takımda 3 gol attı, bugün de eşitliği sağladı, mutluyum."