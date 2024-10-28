Kerem Aktürkoğlu'na yeni lakap taktılar

Benfica'da fırtına gibi esen Kerem Aktürkoğlu, şu ana kadar çıktığı 7 resmi maçta 8 gol ve 2 asiste imza attı. Son olarak Rio Ave maçında 3 gol birden atarak yıldızlaşan milli futbolcu, Portekiz basınının bir numaralı gündem maddesi oldu. İşte Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili atılan o manşetler:
O Jogo
"Kerem Aktürkoğlu gollerine Rio Ave karşısında da devam etti. Da Luz'da hat-trick yapan 'Öldürücü Türk'ün saha içinde birçok yardımcısı vardı."
Record
"Gol sihirbazlığı kutsal ilaçtı. Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından doğru reçeteyi buldu. Benfica'nın toplam üstünlüğü Kerem Aktürkoğlu'nun ön plana çıktığı bir galibiyete yol açtı."
A Bola
"Kerem'in sihri mi? Hat-trickğlu'nu çağırın! Türk kanat oyuncusu parlamaya devam ediyor."
Maisfutebol
"Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nun Expelliarmus'una tam kadro yanıt verdiği bir gece."
Portekiz basınında ayrıca Kerem Aktürkoğlu için 'Kral' lakabı kullanıldı.