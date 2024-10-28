Kerem Aktürkoğlu'na yeni lakap taktılar

Benfica'da fırtına gibi esen Kerem Aktürkoğlu, şu ana kadar çıktığı 7 resmi maçta 8 gol ve 2 asiste imza attı. Son olarak Rio Ave maçında 3 gol birden atarak yıldızlaşan milli futbolcu, Portekiz basınının bir numaralı gündem maddesi oldu. İşte Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili atılan o manşetler:

1 /5 O Jogo

"Kerem Aktürkoğlu gollerine Rio Ave karşısında da devam etti. Da Luz'da hat-trick yapan 'Öldürücü Türk'ün saha içinde birçok yardımcısı vardı."

2 /5 Record

"Gol sihirbazlığı kutsal ilaçtı. Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından doğru reçeteyi buldu. Benfica'nın toplam üstünlüğü Kerem Aktürkoğlu'nun ön plana çıktığı bir galibiyete yol açtı."

3 /5 A Bola

"Kerem'in sihri mi? Hat-trickğlu'nu çağırın! Türk kanat oyuncusu parlamaya devam ediyor."

4 /5 Maisfutebol

"Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nun Expelliarmus'una tam kadro yanıt verdiği bir gece."