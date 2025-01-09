Kerem Aktürkoğlu’na zehir zemberek sözler: Portekiz’de yerden yere vuruldu!

Fanatik'te yer alan habere göre Portekizli gazeteci, Kerem Aktürkoğlu'nu da sert eleştirerek, "Son altı maçında hiçbir yaşam belirtisi göstermeyen Kerem Aktürkoğlu'nda ısrar etmek de yanlış, çok yanlış" sözlerini sarf etti.



